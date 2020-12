L’ASSASSINIO DI GIULIO REGENI È UN DELITTO DI STATO! – I PM DI ROMA: “GLI 007 EGIZIANI HANNO AMMESSO DI AVER SEGUITO GIULIO. I VIDEO DELLA METROPOLITANA DEL CAIRO DEL GIORNO IN CUI VENNE PRELEVATO DAI SERVIZI SEGRETI SONO STATI VEROSIMILMENTE CANCELLATI” – ROBERTO FICO AD “AL JAZEERA”: “COME CAMERA DEI DEPUTATI MANTERREMO FERMA LA NOSTRA AZIONE RISPETTO AL CHIUDERE LE RELAZIONI DIPLOMATICHE. SIAMO SCONCERTATI E TUTTO IL POPOLO ITALIANO È INDIGNATO”

(ANSA) - "Sul piano indiziario devono essere valutate le condotte di alcuni ufficiali della National Security: all'inizio viene negata dagli stessi ogni azione nei confronti di Giulio Regeni, poi si ammette di averlo attenzionato ma solo per tre giorni, infine si ammette di averlo controllato per un periodo più lungo". E' quanto scrivono i pm di Roma nella richiesta di archiviazione per Mahmoud Najem, uno dei cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani finiti nell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano.

(ANSA) - Sono stati "verosimilmente" cancellati i video della metropolitana del Cairo del giorno in cui Giulio Regeni venne prelevato da appartenenti ai servizi segreti egiziani. Il dato emerge dalla richiesta di archiviazione avanzata dai pm di Roma per Mahmoud Najem, uno dei cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani finiti nell'inchiesta sull'omicidio del ricercatore italiano. "Ufficiali appartenenti al team investigativo - è detto nel documento - riferiranno di avere visionato i video della metropolitana de Il Cairo, circostanza che dapprima sarà smentita e che, poi, porterà verosimilmente alla cancellazione dei video di interesse".

Nel provvedimento si afferma inoltre che "il 24 marzo sera i vertici della National Security indicheranno ufficialmente i cinque componenti della banda, deceduti, come i responsabili dei fatti in danno di Regeni. Successivamente ufficiali della National Security saranno arrestati dalla Procura egiziana per omicidio premeditato plurimo e falso".

Per quanto riguarda il movente "deve escludersi certamente che sia da ricondurre a ragioni sessuali, ad una rapina, ad una lite per strada o ad attività di raccolta di informazioni per conto di servizi di informazione". Il movente "trae origine - scrivono i magistrati - in occasione delle attività di osservazione partecipata delle attività del sindacato indipendente dei rivenditori di strada il cui capo, il sindacalista Abdallah, equivocando le ragioni per cui Regeni gli parla di un bando della fondazione inglese Antipode, lo denuncia come 'spia' alla National Security".

(ANSA) - In linea con il silenzio del governo e della Procura del Cairo, anche i principali media egiziani su carta e online hanno ignorato la notizia degli avvisi di chiusura delle indagini per quattro agenti dei servizi segreti egiziani indagati per il rapimento e la tortura a morte di Giulio Regeni. La notizia è leggibile in arabo su pochissimi siti come quello d'opposizione egiziano Mada Masr o non-egiziani quali Bbc, al-Bawaba (basato in Giordania) e al-Hurra (Usa).

(ANSA) - "Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con l'Egitto. Siamo stati senza dubbio sconcertati da quello che hanno scritto i magistrati della Procura italiana: sono delle accuse gravissime alla National securtity egiziana. Si tratta di parole assolutamente agghiaccianti: una descrizione delle torture subite da Regeni".

Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista ad Al Jazeera Arabic.

"Sappiamo - ribadisce Fico - che Regeni è stato seguito ed intercettato per 40 giorni dalla National Security egiziana, che è stato sequestrato, che è stato tenuto prima in una caserma e poi nella stanza numero 13 del ministero degli Interni egiziano. Questa situazione è di una gravità assoluta.

Tutto il popolo italiano è profondamente indignato. Nell'ascoltare in commissione di inchiesta sul caso Regeni i procuratori della Repubblica nel nostro Parlamento e nel nostro Paese sono stati nominati come chiusura dell'indagine quattro membri della National security egiziana che hanno partecipato al sequestro alla tortura ed alla uccisione di Regeni. Sono queste persone, come risulta: il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif".

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il presidente Fico nella sua intervista ad Al Jazeera si riferiva, rispetto alle relazioni diplomatiche, all'interruzione dei rapporti diplomatici fra la Camera dei deputati e il Parlamento egiziano, decisa da Montecitorio nel novembre 2018, che viene dunque confermata. Viene chiarito da Fonti di Montecitorio.

