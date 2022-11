L’ASSURDO FILMATO DI PROPAGANDA RUSSO IN CUI UNA RAGAZZA INGLESE, COSTRETTA A VIVERE AL GELO E AL BUIO A CAUSA DEI PREZZI DELLA BOLLETTA, SI RITROVA A MOSCA PER INCONTRARE UN IMPROBABILE 36ENNE RUSSO CONOSCIUTO SU UN SITO DI INCONTRI: LUI LE MOSTRA CHE PUÒ FARE IL BAGNO CALDO E HA LA STUFA ACCESA E LEI PARTE PER LA RUSSIA. MA QUANDO ARRIVA TROVA UN HAREM DI RAGAZZE IN LINGERIE CHE VIVE CON L’UOMO… - VIDEO

"In Russia questo inverno farà un po' più caldo". È l'invito lanciato "alle straniere" in un video - attribuito a una non meglio precisata "propaganda russa" e diventato virale sui social network - in cui si promuove il vantaggio di vivere nella Federazione, nell'implicito confronto con le difficoltà dell'Occidente alle prese con i costi delle sanzioni e quelle del prezzo del gas.

La clip in inglese mostra una giovane donna nel Regno Unito, in un improbabile chalet avvolto dalla neve senza elettricità e riscaldamento, alla ricerca di un compagno su un sito di appuntamenti. La protagonista scorrendo i profili dei possibili uomini da incontrare si ferma su quello di Svyatoslav, 36enne di Mosca, il cui annuncio recita "vivo nella capitale e non devi preoccuparti di niente". Scorrendo le foto la ragazza vede l'uomo al caldo nel suo appartamento russo dotato di stufa e tutti i comfort possibili.

In un istante la donna decide di partire per Mosca e incontrarlo. Il finale, tragicomico e sessista, vede quest'ultima bussare alla porta di Svyatoslav che viene aperta da una donna in lingerie accerchiata da tante altre mentre l'uomo sorride suonando il pianoforte. Non si tratta del primo video di "propaganda russa" a diventare virale.

Solo qualche mese fa, l'ambasciata di Mosca in Spagna invitava gli europei e non solo a trasferirsi nella Federazione con un video ammiccante pubblicato su Twitter e volutamente sarcastico rispetto al prezzo da pagare per le sanzioni contro Putin.

