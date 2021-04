UN’ASTA FUHRER LUOGO – UNA CASA D’ASTE AUSTRALIANA HA MESSO IN VENDITA ALCUNI CIMELI APPARTENUTI AD ADOLF HITLER, SCATENANDO L’IRA DI MOLTI – TRA GLI OGGETTI VENDUTI DALLA ''JB MILITARY ANTIQUES'', UNA SCATOLA PER SIGARI VENDUTA A 18.7500 EURO E UNA SPAZZOLA PER CAPELLI DA 12.280 EURO, MA ANCHE DIVERSI OGGETTI DECORATI CON LO STEMMA NAZISTA E LE INIZIALI ‘’A.H.’’...

Una scatola per sigari da 18.7500 euro e una spazzola per capelli da 12.280 euro sono solo alcuni degli oggetti di proprietà di Adolf Hitler che sono stati venduti a una controversa asta a Perth, in Australia.

Otto oggetti appartenenti all'ex dittatore della Germania nazista sono stati venduti domenica scorsa da JB Military Antiques a Morley, nel nord-est di Perth: Tra gli oggetti venduti c'era uno specchio a mano in metallo bianco costato 9.700 euro, una salsiera venduta per 7.430 euro, una spazzola per stivali in metallo da 8.400 euro, una collezione di stoviglie costata 16.160 euro, una targa in ghisa di Hitler venduta per 840 euro e una forchetta appartenuta a Eva Braun, l'amante di Hitler, venduta per 2.4560 euro.

scatola sigari hitler venduta all asta

Ogni oggetto era decorato con lo stemma nazista e le iniziali di Hitler "AH".

L'asta è stata descritta da attivisti come una "celebrazione crudele" del regime di Hitler e come uno "sputo sulla tomba" di coraggiosi scavatori, che chiedevano il divieto della vendita di cimeli nazisti.

JB Military Antiques ha ricevuto pesanti critiche per aver ospitato l'asta.

Il presidente della Anti-Defamation Commission, il comitato australiano contro l’antisemitismo, Dvir Abramovich ha condannato la vendita di articoli di Hitler e ha definito una "celebrazione del suo regime crudele di omicidi di massa e torture." Dicendo che: "Se Hitler fosse vivo oggi, ringrazierebbe JB Military Antiques e applaudirebbe il loro pessimo commercio, felicissimo che la sua eredità venga diffusa e promossa in Australia."

