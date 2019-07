UN’ASTA DA PERDERE LA TESTA - IL CAPO IN QUARZITE DI TUTANKHAMON MESSO ALL'ASTA A LONDRA DA CHRISTIE’S È STATO VENDUTO PER 5,2 MILIONI DI EURO - IL TESORO È STATO AL CENTRO DI UNA DURA POLEMICA: L'EGITTO SOSTIENE CHE SIA STATO RUBATO DA UNO DEI MUSEI NAZIONALI NEGLI ANNI 70 E NE AVEVA RICHIESTO L'ANNULLAMENTO DELLA VENDITA, MA…

La statua della testa di Tutankhamun messa all'asta a Londra da Christie’s è stata venduta per 4,7 milioni di sterline (5,2 milioni di euro). L'identità dell'acquirente non è stata rivelata.

L'asta è al centro delle polemiche da quando è stata annunciata, perché l'Egitto sostiene che l'artefatto sia stato rubato da uno dei musei nazionali negli Anni 70. Il Cairo ha richiesto inutilmente l'annullamento della vendita e il ritorno del capolavoro in Egitto.

La casa d'aste aveva risposto dicendo che l'oggetto «non è, e non è stato, al centro di un'indagine», precisando inoltre che il Paese nordafricano non aveva mai protestato in precedenza, benché la testa — che ha circa 3mila anni, è in quarzite marrone e misura 28,5 cm — sia stata esposta in pubblico molte volte. La statua proviene da una collezione privata che è stata acquistata da Christie's nel 2016 per 3 milioni di sterline.

