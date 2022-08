23 ago 2022 17:22

L’ASTINENZA DA’ ALLA TESTA - UN 79ENNE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO SI È MESSO A SPARARE IN UN PUB DOPO CHE IL FIGLIO, GESTORE DEL LOCALE, SI È RIFIUTATO DI SERVIGLI DA BERE – ALL’ENNESIMO ''NO'' HA INIZIATO A INVEIRE FINO A ESTRARRE LA PISTOLA, ESPLODENDO DUE COLPI CHE SOLO PER MIRACOLO NON HANNO RAGGIUNGO I PRESENTI – L’ANZIANO È STATO DENUNCIATO PER TENTATO OMICIDIO, RICETTAZIONE, DETENZIONE E PORTO ABUSIVO DI ARMI…