17 mar 2023 09:26

L’ATOMO FUGGENTE – ALLARME ROSSO IN FRANCIA: LA SOCIETÀ ENERGETICA EDF HA INDIVIDUATO 320 SALDATURE A RISCHIO CEDIMENTO NELLE SUE CENTRALI NUCLEARI. SARANNO AVVIATE VERIFICHE NEL 90% DEGLI IMPIANTI ENTRO LA FINE DELL’ANNO – NEL PAESE CI SONO 56 REATTORI NUCLEARI: UN INCIDENTE IN UNO DI ESSI POTREBBE CAUSARE UNA CATASTROFE PER TUTTI I PAESI VICINI, COMPRESA L’ITALIA…