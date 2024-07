L’ATTENTATORE DI TRUMP, THOMAS MATTHEW CROOKS, NON AVEVA ADDOSSO DOCUMENTI E INDOSSAVA UNA MIMETICA – IMBRACCIAVA UN FUCILE IN STIL AR-15, UNO DEI PIU’ USATI NELLE SPARATORIE DI MASSA – SI E’ SISTEMATO SUL TETTO DI UN EDIFICIO ALLA AGR INTERNATIONAL INC., UN'AZIENDA MANIFATTURIERA DI IMBOTTIGLIAMENTO APPENA A NORD DELL'AREA DEL BUTLER FARM SHOW DOVE SI È TENUTO IL COMIZIO DI DONALD TRUMP, E HA SPARATO PER UCCIDERE: IL PROIETTILE HA COLPITO L’EX PRESIDENTE DI STRISCIO, PERFORANDOGLI LA PARTE SUPERIORE DELL’ORECCHIO DESTRO... - VIDEO

Fbi conferma identità attentatore, è Thomas Matthew Crooks

Lo riportano alcuni media americani citando l'agenzia

(V. 'New York Post, identificato...' delle 7.24) (ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'Fbi ha identificato l'autore dell'attentato all'ex presidente Donald Trump come il ventenne Thomas Matthew Crooks della Pennsylvania, secondo quanto riferito da diversi media statunitensi. "L'Fbi ha identificato Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, come il soggetto coinvolto nel tentativo di omicidio dell'ex presidente Donald Trump il 13 luglio a Butler, Pennsylvania", ha affermato l'FBI in una dichiarazione citata, tra gli altri, da NBC e da CBS.

L'autore degli spari contro Trump non aveva addosso documenti

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - L'autore degli spari sul comizio di Donald Trump non aveva documenti di identificazione: lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine americane.

Trovata arma usata in comizio Trump, fucile in stile Ar-15 ++

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Le forze dell'ordine hanno recuperato l'arma usata nella sparatoria al comizio dove è rimasto ferito Donald Trump insieme ad altre due persone (un'altra invece è morta). Si tratta di un fucile in stile 'Ar-15', uno di quelli più usati nelle sparatorie di massa. Lo riferiscono i media Usa.

Autore spari su comizio Trump in mimetica su tetto azienda ++

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Un video pubblicato sui social media e geolocalizzato dall'Ap mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un'azienda manifatturiera di imbottigliamento appena a nord dell'area del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio di Donald Trump, teatro della sparatoria.

Fbi, è stato un tentativo di assassinare Trump ++

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - "Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump": lo ha detto Kevin Rojek, l'agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa a Butler in Pennsylvania. "È ancora una scena del crimine attiva", ha aggiunto spiegando che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona della sparatoria.

Trump, mi hanno perforato la parte superiore dell'orecchio ++

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - "Mi hanno sparato un proiettile che mi ha perforato la parte superiore dell'orecchio destro". Lo ha detto Donald Trump sul suo social media Trutch dopo l'attacco.

