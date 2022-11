L’ATTENTATRICE DI ISTANBUL SI CHIAMA AHLAM ALBASHIR ED È DI NAZIONALITÀ SIRIANA: È STATA ARRESTATA E AVREBBE CONFESSATO LA SUA APPARTENENZA AL PARTITO CURDO ARMATO PKK – SAREBBE ENTRATA ILLEGALMENTE IN TURCHIA DALLA REGIONE SIRIANA DI AFRIN, AGENDO SU ORDINI ARRIVATI DA KOBANE, DOVE SI TROVA IL QUARTIER GENERALE CURDO: SE NON FOSSE STATA ARRESTATA, SAREBBE FUGGITA IN GRECIA – ANKARA INTANTO HA “RESPINTO” LE CONDOGLIANZE AMERICANE…

attentato istanbul 7

ISTANBUL: PRESUNTA ATTENTATRICE 'ENTRATA DALLA SIRIA'

(ANSA) - La donna arrestata per l'attentato che ha ucciso ieri a Istanbul 6 persone ha confessato di essere entrata illegalmente in Turchia dalla regione di Afrin nel nord della Siria. Lo rende noto Anadolu secondo cui la donna, identificata come Ahlam Albashir, ha agito su ordini dati da Kobane, nel nord della Siria, dal partito curdo armato Pkk, che Ankara aveva indicato già questa notte come responsabile dell'attacco. La donna sarebbe fuggita in Grecia se non fosse stata arrestata dalle autorità turche. Lo ha affermato il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, come riporta Anadolu.

erdogan felice mentre bombarda i curdi

ISTANBUL, TURCHIA 'RESPINGE' LE CONDOGLIANZE DEGLI USA

(ANSA) - La Turchia 'respinge' le condoglianze Usa per le vittime dell'attentato di Istanbul. Lo fa sapere il ministero dell'Interno turco, per il quale gli Stati Uniti "sostengono i terroristi", in riferimento ai curdi in Siria che secondo Ankara sono dietro la strage.

ISTANBUL, 'ATTENTATRICE CONFESSA APPARTENENZA AL PKK'

(ANSA) - Ahlam Albashir, la donna di nazionalità siriana arrestata perché ritenuta responsabile dell'attentato che ha ucciso 6 persone ieri a Istanbul, ha confessato durante l'interrogatorio di essere stata addestrata dal partito curdo armato Pkk e dalle milizie curde siriane dello Ypg. Lo rende noto Anadolu

ATTENTATRICE DI ISTANBUL DI NAZIONALITÀ SIRIANA

(ANSA-AFP) - La donna responsabile dell'attentato che ha ucciso ieri 6 persone nel centro di Istanbul è di nazionalità siriana. Lo ha fatto sapere la polizia turca.

