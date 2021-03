UN’ATTRICETTA ALLA CASA BIANCA - MEGHAN MARKLE SOGNA DI DIVENTARE PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI E AVREBBE GIÀ INIZIATO A TESSERE LA SUA TELA FRA I DEMOCRATICI, SFRUTTANDO IL CLAMORE DELLA SUA INTERVISTA A TAVOLINO CON OPRAH WINFREY IN CUI HA PUNTATO SU TEMI TANTO CARI ALL’ALA POLITICALLY CORRECT: AMERICA RAZZISTA – A CAPIRE L’ARIA CHE TIRA È TRUMP CHE HA FATTO UN RITRATTO DELLA “DUCESSA”: “NON È BUONA. SE DICI QUALCOSA CONTRO DI LEI VIENI CANCELLATO” - VIDEO

Da "il Messaggero"

Meghan Markle sogna di diventare presidente degli Stati Uniti e avrebbe già iniziato a tessere la sua tela fra i democratici. Almeno secondo il Daily Mail, che cita alcune fonti secondo le quali la duchessa di Sussex intenderebbe usare come spinta il clamore suscitato dall' intervista con Oprah Winfrey per lanciare la sua carriera politica.

Markle - sostiene il tabloid britannico - punterebbe alle elezioni del 2024 nel caso in cui l' attuale presidente Joe Biden, che sarebbe allora 82enne, decidesse di non candidarsi per il secondo mandato.

Naturalmente si tratta di un' ipotesi suggestiva, che però al momento non trova conferme (ma nemmeno smentite) da parte della diretta interessata.

Da "www.ilmessaggero.it"

«Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Pierce Morgan». Parole di Donald Trump che ha lodato l'anchorman britannico costretto a dimettersi perché aveva detto di non credere «a una sola parola» della duchessa, come il «migliore che stanno cercando di cancellare solo perché l'ha criticata». Meghan Markle, in sostanza «non è buona. Io l'avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti».

Questo il senso delle dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump in meritoi all'intervista della duchessa di Sussex con Oprah Winfrey, secondo quanto riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Trump è intervenuto a un podcast di Steve Bannon, l'ex controverso stratega di Trump, Miller ha riportato così il punto di vista dell'ex presidente.

Il partito repubblicano dell'Alabama onora Donald Trump con una risoluzione che lo dichiara «uno dei migliori e più efficaci presidenti nei 245 anni di storia della Repubblica». La risoluzione incorniciata sarà consegnata a breve a Trump nel corso di un evento a Mar-a-Lago. «È un riconoscimento per tutte le grandi cose che ha fatto per l'America»: ha fatto più Trump «in 48 mesi che Joe Biden in 48 anni da senatore e vicepresidente», afferma il partito repubblicano dell'Alabama.

