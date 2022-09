L’AUTUNNO E IL CIELO GRIGIO VI DEPRIMONO? DA DOMENICA TORNA IL BEL TEMPO – SABATO SARANNO POSSIBILI RESIDUE PRECIPITAZIONI SOPRATTUTTO AL CENTRO SUD E SULLA SICILIA CON TEMPERATURE ANCORA AL DI SOTTO LA MEDIA STAGIONE A CAUSA DEL VENTO DA NORD. MA DOMENICA CI SARÀ UNA SVOLTA CON L’ARRIVO DI ALTA PRESSIONE E…

Tra sabato e domenica tornerà almeno per un po’ il bel tempo in Italia. Sono queste le previsioni, quindi positive, per il weekend.

Le previsioni per sabato 1 e domenica 2 ottobre

“Nel corso del prossimo weekend, tra Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre – si legge sul sito de ilmeteo.it – si verificherà un drastico cambio di circolazione a livello europeo, con conseguenze importanti anche per l’Italia.

Il fine settimana, in realtà, inizierà ancora sotto l’influenza di correnti instabili che dal Nord Europa continueranno a fluire fin sul bacino del Mediterraneo, provocando ulteriori fenomeni anche sul nostro Paese. In particolare, nella prima parte di Sabato 1, saranno ancora possibili residue precipitazioni, anche a carattere temporalesco, soprattutto al Centro–Sud e sulla Sicilia. Pure le temperature si manterranno di qualche grado sotto le medie climatiche, a causa dei venti che soffieranno dai quadranti settentrionali su buona parte del Paese”.

La svolta “arriverà subito dopo, da Domenica 2 Ottobre. Gli ultimi aggiornamenti lo hanno appena confermato. Allargando il nostro sguardo all’intero scacchiere emisferico possiamo vedere come tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrà a configurarsi una vasta area di alta pressione che si sposterà rapidamente verso l’Europa centro-meridionale. In sostanza, avremo un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, proprio come avviene solitamente durante l’Estate”.

