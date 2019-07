TRE UOMINI IN BARÇA - MESSI VUOLE NEYMAR MA È IN ARRIVO GRIEZMANN – IL "PICCOLO DIAVOLO" FRANCESE È PERSONA NON GRATA PER GRAN PARTE DEL PUBBLICO PER IL NO DATO AL BARÇA VIA DOCUMENTARIO LO SCORSO ANNO E IL SUO ARRIVO NON ENTUSIASMA I PEZZI GROSSI DELLO SPOGLIATOIO - INTANTO NEYMAR SCALPITA PER TORNARE A BARCELLONA: GRIEZMANN POTREBBE DIVENTARE PEDINA DI SCAMBIO COL PSG – IL PRESIDENTE BARTOMEU NELLA BUFERA: ECCO PERCHE'