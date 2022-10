S’AVVICINA HALLOWEEN, BECCATEVI I SEX TOYS PIU’ MOSTRUOSI - BARBARA COSTA: “SONO DA UTILIZZARE DAVANTI O DIETRO (QUI CON LUBRIFICANTE, SEMPRE), IN SOLITARIO O IN COMPAGNIA - C’E’ LA BAMBOLA GONFIABILE ALIENA CON TRE ZINNE - I PLUG A FORMA DI ZUCCA, GLI ANELLI PENICI A PIPISTRELLO, PER CHI È UN SADOMASO CONVINTO CI SONO SET BDSM COMPLETI A TEMA DRACULESCO - MA L’APICE PER ME SI TOCCA COI DILDO: A HALLOWEEN TE LI VENDONO CON BARA ALLEGATA A MO’ DI RIPOSTIGLIO, E CI SONO I DILDO A TOMBA, A LAPIDE E PURE QUELLO CON…”

Barbara Costa per Dagospia

halloween sadomaso

"Chi urla muore"? No, chi urla gode…! Il sottotitolo del primo "Scream", film horror cult – esiste qualcuno che non l’ha visto?! – per Halloween va cambiato, aggiornato, soprattutto se si vuole trascorrere la notte del 31 ottobre a "martoriarsi" coi… sex toys di Halloween! Sai che si stia da soli o in compagnia, col partner adorato o la sc*pamica/o più fidato, ecco una gallery di sex toys mostruosi!

Però ottimamente orgasmanti, da utilizzare davanti o dietro (qui con lubrificante, sempre), come pure per orgasmate in solitario e no e a tre in ogni modo atterrenti e attraenti, e infatti: chi ha provato la bambola gonfiabile aliena, viola e a tre zinne?!? Vai a capire poi perché le aliene dovrebbero essere viola e avere tre zinne, con relativi capezzoli, che non sono viola bensì rosati, come rosato è il "foro" tra le gambe.

dildo alieni tentacoli (2)

Se non vi convince, virate a sex toys più tradizionali: fanno la loro figura i plug anali a zucca, gli anelli del pene a pipistrello, per chi è un sadomaso convinto ci sono set BDSM completi a tema draculesco. Ma l’apice per me si tocca coi dildo: a Halloween te li vendono con bara allegata a mo’ di ripostiglio, e ci sono i dildo a tomba, a lapide (tranquilli, sono più piccoli di come ritratti in foto) e c’è pure il dildo di Marilyn Manson che mi compro subito.

halloween masturbatore (2)

Quello invece che volentieri lascio ai più intrepidi e spericolati sono i dildo a… "carne umana", bruta, sanguinolenta, come appena tranciata…! Belli e attiranti i dildo a teschio, e occhio ai tortura capezzoli, si va dai classici a zucca, gatto nero, fantasmino, ai più elaborati che strizzano la carne dove più tenera, e il calibro è a decisione inappellabile del padrone o mistress. E le dita possono trasformarsi in strumenti di travolgente tortura, inanellate a punta, sopra le unghie…

halloween anello pene (3)

Di Halloween spaventosi i vibratori, ma infilateci il sesso senza timore se non quello che vi accompagna e vi porta al godimento. Ragazze, prendete il vibratore a vampiro dotato di denti vibranti e lingue battenti che provocano piaceri sovraumani. Graziosi gli Halloween vibratori versione mini, ornati con teschietti, e design curatissimo, a batteria o a ricarica usb. Anche qui, alcuni sono venduti con bara acclusa dove riporli.

Optate per il vibratore a ragno, se volete una f*ga "seviziata" a dovere. Ma a Halloween, come fare a meno del dildo zombie? E di quello… satanico? E quello di teschi sacrario? Le zucche di Halloween serrano collari sadomaso e catene ma pure berretti per peni tremanti se non di paura però di freddo. Di lana e, assicurano, fatti a mano.

halloween dildo fantasma

Tutti questi sex toys di Halloween e molti altri li trovate in rete. Di (quasi) ognuno esiste la versione coi colori arcobaleno. Ehi, comprate quelli di marca, non fatevi allettare da cineserie, lo so, lo so, costano un nulla ma difettano nei materiali, che possono rivelarsi pericolosi, e inoltre puzzano, e dopo l’uso non si possono lavare in lavastoviglie. Peggio, si corre il rischio che si rompano e che sul più "bello" restino mosci e inerti tra le gambe. Più horror di così! E la notte di Halloween, quale posto è più invitante e raccapricciante se non il letto di Scream, tra lenzuola nere, e faccione e lama di GhostFace? Buon Halloween a tutti.

