17 set 2021 19:45

C’È CHI FA ANCORA IL FURBETTO CON LE VITE DEGLI ALTRI - LA GUARDIA DI FINANZA DI RAVENNA HA SEQUESTRATO BENI PER OLTRE 11 MILIONI DI EURO RITENUTI PROFITTI PER LA VENDITA DI 3 MILIONI DI MASCHERINE FFP2 NON A NORMA – NON SOLO LE MASCHERINE NON PROTEGGEVANO DAL VIRUS, MA AIUTAVANO A DIFFONDERLO - LE INDAGINI ERANO PARTITE DA UN CONTROLLO A UNA SOCIETÀ CON SEDE A FAENZA CHE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA AVEVA…