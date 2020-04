C’È CHI MUORE E C’È CHI RUBA – NEGLI USA, OLTRE ALL’EMERGENZA SANITARIA, STA ESPLODENDO LA BOMBA SOCIALE: BAR, RISTORANTI E PICCOLI NEGOZI VENGONO PRESI DI MIRA DAI LADRI CHE SFONDANO LE VETRINE ANCHE CON LE AUTO PER RUBARE – I GROSSI MARCHI DEL LUSSO SI SONO DIFESI METTENDO PANNELLI SULLE VETRINE: SOLO A NEW YORK IL NUMERO DEI FURTI NEI NEGOZI È AUMENTATO DEL 75%...

I negozi negli Stati Uniti continuano a essere il bersaglio di ladri che sfruttano la pandemia per fare irruzioni nei locali rimasti chiusi.

In molti stanno chiedendo un aumento delle pene per i delinquenti, ma al momento non c’è nulla che dissuade i malviventi a non accanirsi sui piccoli imprenditori già devastati dalla crisi.

Il dipartimento di polizia di New York City ha riferito di aver visto un aumento del 75% il numero di furti nei negozi dal 12 marzo, quando il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza. Ci sono stati 254 furti con scasso, rispetto ai 145 dello stesso periodo dell'anno scorso.

Una situazione aggravata anche dal fatto che il 20% degli agenti di New York ha contratto il coronavirus ed è in cura. Gli altri crimini in città sono diminuiti. Dal 12 al 21 marzo, stupri, omicidi, aggressioni e altri reati gravi sono crollati del 20 percento. L'anno scorso ci sono stati 4.670 di questi crimini, mentre solo quest'anno sono stati 3.740.

Intanto l’emergenza cresce in tutto il Paese: i malviventi prendono di mira i supermercati e c’è chi ha sfondato con un’auto le vetrine di un bar per rubare.

