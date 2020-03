10 mar 2020 11:20

C’È UN CONTAGIO ANCHE ALLA NASA! – UN DIPENDENTE DELL’AGENZIA SPAZIALE STATUNITENSE IN CALIFORNIA È POSITIVO AL TAMPONE DEL COVID-19. TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMES RESEARCH CENTER DI MOUNTAIN VIEW (NON LONTANO DALLA SEDE DI GOOGLE) SONO STATI MESSI IN QUARANTENA – “LE POSSIBILITÀ DI CONTAGIO ALL’INTERNO DEL CENTRO SONO SCARSE MA PREFERIAMO ABBONDARE NELLA CAUTELA”