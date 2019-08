C’È UNA DOMINATRICE DENTRO OGNI DONNA – MOLTE NON SANNO NEMMENO DI ESSERLO, MA BASTA UN UOMO DISPOSTO A FARSI SOTTOMETTERE CHE SI SCOPRONO APPASSIONATE PADRONE - SE PENSATE CHE IL SESSO FEMMINILE SIA PIÙ INCLINE A SPERIMENTARE L’ENERGIA BRUTA DEL MASCHIO E A ECCITARSI CON DIMOSTRAZIONI DI FORZA VI SBAGLIATE: ABBRACCIARE SENZA GIUDIZIO LE PROPRIE FANTASIE SESSUALI È LA COSA PIÙ FEMMINISTA CHE UNA DONNA POSSA FARE…

Da "www.cosmopolitan.com"

le dominatrici aiutano i clienti a perdere il controllo

Un mio amico, scrittore famoso e tombeur infallibile, ama fare lo schiavo delle sue amanti. E loro, più o meno giovani, più o meno ricche, più o meno famose, loro, tutte quante, amano brutalizzarlo: lo usano come posacenere, come bidet, come poggiapiedi, come lavapiedi, lo legano e ne usano la maschia virilità a loro piacimento, non so se rendo l'idea. Da principio, molte di loro neppure sanno di essere dominatrici.

le dominatrici sono organizzatissime free lance

È lui che si insinua nelle loro menti, lui che le mette alla prova, lui che le sfida. Loro accettano dapprima incuriosite e poi, immancabilmente, si scoprono appassionate padrone. Io davvero non so cosa succeda nelle menti di queste donne, ragazze, signore distinte d'alto lignaggio, avvocatesse, dottoresse, soubrette della tv, non so quale sia il clic che questo mio amico fa scattare.

sadomaso in lingerie

Prima di conoscere lui, avrei detto che le donne erano più inclini a sperimentare l’energia bruta del maschio e a eccitarsi se prese con la forza: del resto da sempre una delle fantasie sessuali più diffuse nelle donne, lo dice il primo report mai fatto sull'argomento, lo storico Il mio giardino segreto.

sculacciate vintage

Le fantasie erotiche femminili di Nancy Friday del 1973, è appunto quella della violenza, dello stupro (astenersi commenti scandalizzati di neofite del femminismo: abbracciare senza giudizio le proprie fantasie sessuali è la cosa più femminista che una donna possa fare).

Dicevo: credevo. E invece ho cambiato idea, perché tutte, a un certo punto, si scatenano e diventano delle stronze sadiche. Siccome, secondo natura, un maschio è sexy quanto più è forte, ho pensato che in realtà il mio amico è un dominatore attraverso la sua schiavitù.

sadomaso secondo biederer

È lui che offrendosi come vittima le spinge a superare se stesse, a trovare cose innominabili dentro di loro. Non è plagio. È più, diciamo, una specie di maieutica. Quello che le sue donne amano, non è tanto l'espressione del potere, quanto la trasgressione legata all'espressione di potere.

pony play

Poi di quella roba lì mica riesci a farne a meno, e infatti molte, quasi tutte, si innamorano di lui. Dopo un po’ lui si stufa e cambia. Alcune ci stanno male, altre no. Tutte conservano nel cuore quella roba lì che hanno scoperto di se stesse, e proseguono il loro percorso. In fin dei conti, non è poi così male come ricordo di una storia finita.

fifty shades of messico performance canina alla domination convention dominatrici finanziarie a berlino stanze sadomaso in affitto outfit bdsm sadomaso e femminismo non sono in conflitto pussy willow con il cliente le coppie cristiane provano il sadomaso vintage femdom ossi e guinzagli per le cagnette in gara dominatrice in casa dominatrice anni 60 vintage mistress mistress anni 60 sadomaso vintage sexy cruel mistress la morsa di wonderwoman il sadomaso impera ad hollywood ametista da stripper a wrestler pippa the ripper durante la lezione le forbici in palestra molti clienti sono amanti del foot fetish palestra sadomaso a londra pippa the ripper con un cliente palestra submission room sadomaso