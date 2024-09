L’EMILIA-ROMAGNA È DI NUOVO SOTT'ACQUA – IN TUTTA LA REGIONE SONO OLTRE UN MIGLIAIO GLI SFOLLATI, DOPO IL DRASTICO PEGGIORAMENTO DEL MALTEMPO NELLA NOTTE, CON LA PIOGGIA CHE NON ACCENNA A DIMINUIRE E I FIUMI IN PIENA – FAENZA È ALLUVIONATA, SONO ESONDATI I FIUMI MARZENO E LAMONE – FRANE NELLA ZONA DI BOLOGNA, SITUAZIONE CRITICA ANCHE A RAVENNA – VIDEO

++ INONDATO CASTEL BOLOGNESE, OLTRE MILLE SFOLLATI IN E-R ++

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il fiume Serio è esondato a Castel Bolognese (Ravenna) e l'acqua sta raggiungendo il centro città, e in tutta la regione Emilia-Romagna sono ormai oltre un migliaio gli sfollati dopo il drastico peggioramento del maltempo con la pioggia che non accenna a diminuire e i fiumi in piena.

Oltre alle 800 persone evacuate nel ravennate, altre 165 sono state sfollate nel bolognese e per tutti la notte sta trascorrendo nei centri di accoglienza messi a disposizione da Comuni e prefetture. Appelli sono stati diffusi con gli altoparlanti e i sindaci continuano a diramare appelli via facebook alla popolazione, invitata a restare ai piani alti.

MALTEMPO EMILIA-ROMAGNA, OLTRE MILLE SFOLLATI: 800 NEL RAVENNATE E 200 NEL BOLOGNESE. SCUOLE CHIUSE

Rimane critica la situazione a Ravenna e nelle zone limitrofe per il maltempo. «La situazione dei fiumi Lamone e Montone è sempre più preoccupante e stiamo assistendo ad una serie di tracimazioni nei comuni limitrofi a Ravenna, sia in destra che in sinistra di tutti e due i fiumi». Lo dice, in un video sui social il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. […]

Lugo, si rompe l'argine del Senio. Il Comune: "Salire ai piani alti"

Nel ravennate «si è verificata una rottura dell'argine del Senio a Cotignola che potrebbe comportare problemi in particolare nelle zone di Lugo Sud e Lugo Est». Lo comunica, sul suo profilo Facebook, il Comune di Lugo che invita «in via precauzionale a salire ai piani alti con acqua, cibo, medicinali, beni di prima necessità, cellulare e caricabatterie». […]

A Ravenna monta piena Lamone e Montone, firmata ordinanza

A causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla Romagna, la situazione dei fiumi Lamone e Montone, nel Ravennate è critica e Il Comune di Ravenna, nella notte, ha firmato un'ordinanza nella quale si invita la popolazione le cui abitazioni si trovano alla destra e alla sinistra di questi fiumi a recarsi ai piani alti.

[…] Nelle scorse ore la situazione è risultata più grave nelle zone di confine con i comuni di Russi, Bagnacavallo e Forlì. La cittadinanza è invitata a evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, a prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, a stare lontana dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge, a non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati.

Faenza alluvionata, esondano fiumi Marzeno e Lamone

Le acque dei fiumi Marzeno e Lamone sono tracimate a monte di Faenza e hanno invaso le strade della cittadina. Allagato il quartiere Borgo, la zona rossa delle due precedenti alluvioni del 2023, e non solo. Emilia Romagna meteo pubblica su facebook le immagini delle strade invase da acqua e fango.

Notte di angoscia in Emilia Romagna per un improvviso peggioramento del maltempo che ha fatto tracimare il fiume Senio a Castel Bolognese e tiene con il fiato sospeso molti altri Comuni della Regione, soprattutto nel ravennate e a Forlì e provincia. Oltre mille persone hanno lasciato le proprie case a titolo precauzionale: 800 persone in provincia di Ravenna e 165 nel bolognese stanno passando la notte nei centri di accoglienza messi a disposizione di Comuni e Prefetture, e altri si sono rifugiati da amici e parenti.

I sindaci dei comuni più a rischio seguono la situazione e diramano appelli su facebook raccomandando di restare ai piani alti delle case e non spostarsi se non in caso di estrema necessità. Ieri alcune persone sono state soccorse in gommone o in elicottero. Domani chiusi uffici, negozi e scuole. Scuole chiuse anche in alcuni Comuni delle Marche e maltempo anche in alta Toscana.

