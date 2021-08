10 ago 2021 15:43

L’ENNESIMA MORTE CHE SI POTEVA EVITARE - LAILA EL HARIM, LA 40ENNE DECEDUTA PER UN INCIDENTE SUL LAVORO A MODENA, NON ERA STATA FORMATA PER UTILIZZARE IL MACCHINARIO IN CUI È RIMASTA INCASTRATA - LE CONCLUSIONI DELL’INDAGINE DELLA PROCURA DI MODENA: INDAGATI IL LEGALE RAPPRESENTANTE E IL RESPONSABILE ALLA SICUREZZA DELL’AZIENDA “BOMBONETTE”, DOVE LAVORAVA…