26 mag 2022 07:57

L’ENNESIMA STRAGE CHE SI POTEVA EVITARE – SALVADOR RAMOS, IL DICIOTTENNE CHE HA UCCISO 19 BAMBINI E DUE INSEGNANTI IN TEXAS, POCHI MINUTI PRIMA DI COMPIERE LA STRAGE A UVALDE, HA INVIATO UNA SERIE DI MESSAGGI A UNA QUINDICENNE IN GERMANIA, CONOSCIUTA ONLINE, RIVELANDOLE: “VADO A SPARARE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE” – RAMOS AVEVA GIÀ ANNUNCIATO LA SUA VOLONTÀ SU FACEBOOK. EPPURE NESSUNO HA FATTO NIENTE PER FERMARLO. INTANTO SIAMO GIÀ ALL’EMULAZIONE: OGGI UNO STUDENTE È STATO FERMATO CON UN KALASHNIKOV VICINO A UNA SCUOLA