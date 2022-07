28 lug 2022 14:07

C’ERA UNA VODKA – LA PORTAVOCE DI SERGEI LAVROV, MARIA ZAKHAROVA, È UNA DELLE VOCI PIÙ DURE CONTRO L’OCCIDENTE E GLI USA, MA NEL 2005 SCELSE NEW YORK PER IL SUO MATRIMONIO CON ANDREI MAKAROV. I DUE SPOSINI RUSSI SI FECERO FOTOGRAFARE IN POSE SEXY E SUPER-CAFONE IN GIRO PER LA GRANDE MELA. MA COM’È POSSIBILE CHE IL CREMLINO NON ABBIA CHIESTO (E OTTENUTO) LA RIMOZIONE QUELLE IMMAGINI IMBARAZZANTI? NON È CHE PROPRIO QUELLA BURINA DELLA ZAKHAROVA, CELEBRE PER IL VIDEO IN CUI CIUCCIA DUE GROSSE FRAGOLE, VOGLIA APPOSITAMENTE CHE CIRCOLINO IN RETE? - VIDEO