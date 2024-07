C’ERAVAMO TANTO AMATI. E CI SIAMO LASCIATI DI NUOVO! – LA STORIA TRA JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK È AL CAPOLINEA: DOPO ESSERE STATI LONTANI NEL GIORNO DEL SECONDO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO, LA CANTANTE, SENZA FEDE AL DITO, HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO A NEW YORK CON LA MADRE E I FIGLI. NESSUNA TRACCIA DEL MARITO - I DUE IRREQUIETI HANNO FATTO COPPIA DAL 2002 AL 2004. DOPO ANNI SEPARATI, SI ERANO RIMESSI INSIEME NEL 2021 MA..,

JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK: I VERI PROBLEMI ALLA BASE DELLA LORO CRISI

Estratto dell'articolo di Ilaria Perrotta per www.vanityfair.it

ben affleck jennifer lopez

A due anni dal matrimonio che ha fatto sognare milioni di fan nel mondo, sembra davvero che Jennifer Lopez e Ben Affleck si stiano per dire addio.

[…] rumors che pare arrivino da fonti attendibili stanno gettando un po' di luce sulle cause alla base della crisi che li ha colpiti.

Come riporta, infatti, People, persone vicine a Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno riferito che, nonostante i due stiano affrontando delle sfide coniugali, queste non sono assolutamente collegate allo status di superstar di Lopez, come invece si vocifera da tempo: «L'idea che Ben pensi che Jennifer sia troppo famosa e che non sapesse in cosa si stava cacciando con l'attenzione mediatica sul loro matrimonio non è vera. Ci sono problemi ben più profondi in ballo».

jennifer lopez e ben affleck 7

Intanto, come riportato da Ok Magazine, Ben Affleck sarebbe «turbato e depresso» a causa del suo presunto divorzio in corso, poiché considerava J.Lo la sua «donna dei sogni» ed è scoraggiato a causa della loro separazione: «Jennifer era la donna dei sogni di Ben. Lui si sente giù di morale ed è arrabbiato e depresso perché il matrimonio non ha funzionato, anche se sa che porre fine alla relazione è la cosa giusta da fare», ha affermato una fonte citata dal portale di intrattenimento.

«Hanno attraversato fasi in cui le cose non sono andate tanto bene tra loro a causa delle loro diverse personalità e per il fatto che non hanno abbastanza tempo insieme. Non sono sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Hanno entrambi così tante cose da fare, tra la cura delle rispettive famiglie e i loro impegni lavorativi, e può essere molto stressante per loro», ha aggiunto l'insider.

jennifer lopez

2. BEN AFFLECK ASSENTE AL PARTY DI COMPLEANNO DI JENNIFER LOPEZ E LEI SMETTE DI INDOSSARE LA FEDE

Estatto dell'articolo di Stefania Rocco per www.fanpage.it

Non si placano le voci di crisi intorno a Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ultima novità che li riguarda arriva dal profilo Instagram della popstar che ha postato una foto nella quale la si vede sfoggiare l’anulare senza la fede nuziale simbolo del matrimonio con il marito.

La scelta di togliere l’anello è arrivata dopo che Affleck ha disertato la festa di compleanno a tema Bridgerton organizzata per festeggiare i 55 anni della popstar. Lopez e i suoi cari (il figlio Max, la madre Guadalupe Rodriguez, la sorella Lynda e il suo manager Benny Medina) hanno cenato nel ristorante italiano Arthur & Sons a Bridgehampton, New York. Di Affleck, però, nessuna traccia.

jennifer lopez e ben affleck 6

Mentre Jennifer Lopez festeggiava il compleanno a New York insieme ai suoi cari, il protagonista del film Batman è stato avvistato in giro per Los Angeles a causa di una serie di impegni di lavoro. […]

L’assenza di Ben Affleck ai festeggiamenti organizzati per il compleanno della moglie si unisce a quella immediatamente precedente che lo aveva visto trascorrere lontano dalla popstar anche il loro secondo anniversario di matrimonio.

Affleck, in quell’occasione, era rimasto in California mentre J.Lo era in vacanza sulla costa orientale. A differenza della moglie, tuttavia, Affleck indossa ancora la fede nuziale, dettaglio che i paparazzi hanno scorso mentre l’attore lasciava la casa nella quale vivono la ex moglie Jennifer Garner e i loro figli.

