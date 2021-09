C’ERAVAMO TANTO AMATI - ELON MUSK E GRIMES SI SONO LASCIATI: L’AMORE TRA I DUE SVALVOLONI È ARRIVATO AL CAPOLINEA DOPO TRE ANNI E UN FIGLIO DAL NOME IMPOSSIBILE – A RIVELARLO È STATO IL MILIARDARIO CHE AVREBBE DICHIARATO DI ESSERSI "SEMI-SEPARATO" E CHE IL SENTIMENTO CHE LO LEGA ALLA SUA (EX?) COMPAGNA È ANCORA VIVO. LA COPPIA SAREBBE RIMASTA COMUNQUE IN BUONI RAPPORTI: DIETRO LA SEPARAZIONE CI SAREBBERO I…

Dopo tre anni insieme, Elon Musk e la sua dolce metà Grimes, si sono lasciati. Almeno secondo quanto riportato da Page Six. Il miliardario, fondatore di Tesla, avrebbe dichiarato di essersi "semi-separato" e che il sentimento che lo lega alla sua (ex?) compagna è ancora vivo. I loro rapporti sarebbero buoni, forse anche in virtù del fatto che la coppia ha un figlio in comune (Elon Musk cambia il nome del figlio su richiesta del governo californiano).

Di fatto pare che la relazione sia andata via via deteriorandosi a causa dei troppi impegni di ciascuno. I due sono stati comunque visti pubblicamente l'uno accanto all'altra di recente, in occasione del Met Gala. In apparenza niente, nei loro atteggiamenti poteva destare sospetti. A oggi non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale.

Il numero uno di Tesla, colosso delle auto elettriche, ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto movimentata, Musk ha cinque figli con la prima moglie, la scrittrice Justine Wilson. Dopo il divorzio da quest'ultima, l'imprenditore sposa l’attrice inglese Talulah Riley con cui si lascia e si risposa una seconda volta fino alla rottura ufficiale. Successivamente conosce e intraprende una relazione con l'attrice Amber Heard, relazione che naufraga anch'essa.

L'incontro con Grimes (pseudonimo di Claire Elise Boucher) è avvenuto nel 2018 al Met Gala grazie ad alcuni amici comuni. I due avevano fatto parlare di sé proprio in occasione della nascita del loro primo figlio costretto a cambiare nome su richiesta del governo californiano. Per lo Stato sono proibiti i numeri indo-arabi nei nomi.

