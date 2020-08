L’ESTATE CALDA DI ELISABETTA CANALIS - NELL’ESTATE DEI RECORD DI LIKE SU INSTAGRAM (2,6 MILIONI DI FOLLOWER), LEI DENUNCIA I RAGAZZETTI UBRIACHI CHE LE LANCIANO GIÙ LA BICI DELLA SCOGLIERA - LE PRIME FOTO DELLA FIGLIA SKYLER ALTERNATE A QUELLE DELLE SUE TETTE – DA BOBO VIERI A GEORGE CLOONEY, TUTTE LE VITE DELL’EX VELINA CHE SOGNAVA DI FARE LA MODELLA – FOTO HOT

Da il "Corriere della Sera"

elisabetta canalis 7

Bentornata in Italia. Hai voluto la bicicletta? Ecco, valla a recuperare giù dalla scogliera sotto le mura del lungomare di Alghero. Lo scherzo che non fa ridere è quello che hanno fatto la scorsa notte a Elisabetta Canalis: «Questa è Alghero, sempre più bella. E quelle sono la mia bicicletta e quella di mio marito che sono state buttate giù dalla muraglia.

elisabetta canalis 6

Quello è il seggiolino di Skyler (la figlia) - ha denunciato in una story su Instagram -. È la seconda volta che capita. Un record. Purtroppo qui è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano per il centro storico completamente ubriachi». Elisabetta Canalis - «sono un'italiana che vive negli Stati Uniti, non sarò mai un'italiana che vuole diventare americana» - come ogni estate è tornata in Sardegna a trascorrere le vacanze.

elisabetta canalis e le bici lanciate dalla scogliera ad alghero 5

Parenti e amici, giri in barca e in bicicletta, i post su Instagram per raccontare la sua estate alternati da altri per fare pubblicità (i post #adv, che sta per advertising, con la citazione del prodotto da sponsorizzare). Insomma la vita che fanno tutti in vacanza - al netto della barca o bagnarola che ti puoi permettere, al netto dello sponsor che pochi possono avere. Del resto non tutti hanno 2,6 milioni di follower su Instagram da «influenzare».

elisabetta canalis e le bici lanciate dalla scogliera ad alghero 4

Lo scatto da Budelli e l'isola Piana, i sorrisi con le amiche e l'abbraccio con marito e figlia, i prodotti per la salute e quelli per la ginnastica, la foto in costume che fa 120 mila like, in pratica come avere tutta Pescara ai tuoi piedi.

Il suo profilo social è un mix perfetto di lavoro e vacanza, una vita in perenne smart working. Influencer con discrezione e anche autoironia (un asset fondamentale perché non sfiorisce mai), sempre dalla parte delle buone cause: la vita sana, lo sport sano, gli animali vivi. Inattaccabile.

elisabetta canalis 2

Solo 41 anni ed è già alla terza vita Elisabetta Canalis. Ex velina, ex signora Clooney, ora beatamente spiaggiata a Los Angeles dove fa vita sanissima, ribaltando il luogo comune della sua prima esistenza, in cui aveva inventato il binomio velina-calciatore (lui era Christian Vieri, poi rimasto prigioniero del cliché, ha sposato la bionda però, Costanza Caracciolo).

elisabetta canalis 3

La tv era capitata per caso perché lei non sognava di sfilare sul bancone di Striscia la notizia , ma sulle passerelle come facevano Linda Evangelista e Cindy Crawford. «Avevo 20 anni, volevo fare la modella, ma non erano i tempi giusti per chi aveva la mia fisicità. Andavano le magre e io avevo la quarta di seno».

elisabetta canalis 5

Tre anni da velina a Striscia , ma un'incoronazione da regina (Elisabetta) perché a distanza di 20 anni ancora adesso appena dici «velina» la prima associazione a venire in mente è «Canalis» come il riflesso di Pavlov: se suoni il campanello esce il suo nome. Seguono 10 anni di tv, sempre alla ricerca del salto definitivo che non avviene. La punta è con il Festival di Sanremo, in coppia con Belén che oscura quell'edizione con la sua farfallina (Pavlov ancora tu).

george clooney e elisabetta canalis

Intanto Elisabetta Canalis aveva apparecchiato la sua seconda vita, quella con George Clooney, due anni di amore e dubbi (degli altri: era vero o no?), due anni di foto e sorrisi (degli altri: era vero o no?), due anni di mistero e poche parole (dunque non parla mai di lui perché c'è dietro un contratto? Un altro riflesso condizionato). La verità la sa solo lei e se la tiene stretta, niente «adv» in questo caso.

elisabetta canalis 4

Addio a Clooney, ma non a Los Angeles dove era fuggita «per stare lontana dal tritacarne del gossip che mi aveva presa di mira. Non credevo di rimanere lì per sempre, invece, poi ho conosciuto Brian». Ovvero Brian Perri, chirurgo in ortopedia, incarnazione del sogno americano, «yes you can», cresciuto in una famiglia con 12 fratelli: «Brian è un uomo con i piedi per terra, con le idee chiare e di parola.

elisabetta canalis 1

Questo mi ha attratto di lui». Arriva una figlia (Skyler che ora ha 5 anni), lei coltiva le sue passioni «il muay thai e la kickboxing. Gli haters? Non li calcolo. La Sardegna? È come non essere mai andata via, è ritrovare una parte di me stessa». Bici più, bici meno.

