Niccolò Dainelli per www.leggo.it

NOEMI BOCCHI AL CIRCEO CON LA FIGLIA

I rumors e le indiscrezioni sul gossip dell'estate e dell'anno non si fermano. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo una storia d'amore lunga 20 anni e, mentre le notizie si rincorrono, c'è una persona che vuole dare nell'occhio il meno possibile. Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, evita vita mondana e riflettori. E così le sue vacanze sono a casa della mamma, al Circeo.

Un'estate all'insegna dell'anonimato. Nonostante il suo nome sia su tutti i giornali di gossip, lei evita i riflettori e si gode le vacanze in sordina con un ombrellone in penultima fila per dare meno nell'occhio. Un’estate al Circeo come una turista qualunque, anche se è decisamente impossibile passare inosservati se ci sono decine di paparazzi appostati. Noemi Bocchi è la donna che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti, che si gode le prime vacanze da single, con le due figlie, a pochi chilometri di distanza dalla sua nuova fiamma.

Le sue giornate tranquille

noemi bocchi a san felice circeo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le giornate di Noemi Bocchi sono tranquille e all’insegna del relax. Sole, mare, ma soprattutto tante coccole ai suoi bambini di 8 e 11 anni. La sua bimba non si separa mai da lei, fanno il bagno insieme non lontano dalla riva. Il tutto condito da abbracci e tenerezze. Una vacanza all’insegna della normalità. Noemi infatti va a fare la spesa al supermercato, ma anche ai mercatini ed alle bancarelle. È stata immortalata con le buste della spesa mentre usciva da un negozio. Di sicuro finora non è stata notata ad eventi, feste, ricevimenti, né vi sono suoi scatti in questo o quel ristorante. Ha scelto di circondarsi solo di pochi amici cari e fidati. Tra loro, unico personaggio noto, Antonello D’Urso, un chitarrista di fama, che ha accompagnato tra gli altri Angelo Branduardi.

