L’ESTATE DI PIER SILVIO BERLUSCONI ? SUL NUOVO MEGA-YACHT DA 43 METRI CON CAMERE MATRIMONIALI E LA JACUZZI SUL PONTE - LA MAREGGIATA A PORTOFINO DELLO SCORSO OTTOBRE HA DISTRUTTO LA BARCA DEL PRESIDENTE MEDIASET CHE, NELL’ATTESA DI COSTRUIRNE UNA NUOVA, NE HA SCELTA UNA PER IL PERIODO DI FERIE - LE FOTO DI "DIVA E DONNA"

-

piersilvio berlusconi yacht

Per i suoi 50 anni appena compiuti Pier Silvio Berlusconi si regala una vacanza in famiglia assieme alla compagna e conduttrice di "Verissimo" Silvia Toffanin e un nuovo yacht da 43 metri per godersi il mare in piena libertà assieme ai suoi cari.

La coppia, assieme ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, è stata sorpresa da “Diva e donna” a Montecarlo, mentre visita l’imbarcazione per l’estate. La scorsa mareggiata di Genova infatti ha distrutto la barca del presidente Mediaset che, nell’attesa di costruirne una nuova, ne ha scelta una per il periodo di ferie.

Il nuovo gioiellino misura 43 metri, ed è dotato di diverse e lussuose comodità: una suite per l’armatore, 2 camere matrimoniali, 2 cabine doppie, e alloggi per comandante e personale. Non manca naturalmente la vasca Jacuzzi, adagiata sul ponte dello yatch.

piersilvio berlusconi yacht piersilvio berlusconi silvia toffanin silvio berlusconi con pier silvio recupero yacht berlusconi 5 PIERSILVIO BERLUSCONI 4 PIERSILVIO BERLUSCONI 6 piersilvio berlusconi silvia toffanin PIERSILVIO BERLUSCONI 5 piersilvio berlusconi PIERSILVIO BERLUSCONI 7 recupero yacht berlusconi 12 recupero yacht berlusconi 3 recupero yacht berlusconi 6 piersilvio berlusconi.2 piersilvio berlusconi recupero yacht berlusconi 7 piersilvio berlusconi portofino piersilvio berlusconi silvia toffanin pier silvio berlusconi silvio berlusconi piersilvio berlusconi silvia toffanin

recupero yacht berlusconi 10