I GRANDI SCANDALI DELL’ESTATE

Leda Balzarotti per www.iodonna.it

romina power

Spiaggia, sole, caldo e tempo libero sono gli ingredienti dell’estate. E immancabile arriva anche la nostra scorribanda tra le pagine roventi degli scandali estivi di ieri. Si sa che chi vive sotto i riflettori paga lo scotto della popolarità stuzzicando la caccia dei reporter, e per la gioia dei più curiosi le alte temperature estive rivelano spesso scenari inaspettati.

romina power con stanislav klossowki

Nel luglio del 1966 la regina della notte e icona della Roma yé-yé, è la giovanissima Romina Power. A soli quindici anni, la figlia della celebre Linda Christian e dell’ancor più celebre Tyrone Power, ha già acceso attorno a sé un’attenzione degna della più navigata diva grazie al suo fare spregiudicato, ai film vietati ai minori che s’è messa a interpretare e alla scelta di un fidanzato decisamente alla moda e sfacciatamente beat: il principe Stanislas Klossowski, per gli amici Stash, amico intimo dei Beatles e dei Rolling Stones che si autodefiniva “principe del pop” e “hippie di lusso”. L’attenzione della stampa arriva ai massimi quando la teen idol ante litteram si scatena una notte sì e un’altra anche sulle piste a ritmo indiavolato. A far urlare allo scandalo arriverà anche la copertina della rivista ABC che tirando 800mila copie spara la giovanissima attrice quasi nuda sulla prima pagina, sollevando un caso che finisce dritto in Parlamento.

romina power biennale venezia 736 body image 1429713218

rudolf nureyev

Qualche estate prima a tenere mezzo mondo con il fiato sospeso è la nuova stella del balletto sovietico, Rudolf Nureyev. È il 1961 e il giovanissimo primo ballerino della Compagnia Kirov, all’epoca ventitreenne, per la prima volta in tournée oltrecortina, danza e si diverte come mai, insospettendo i severi funzionari del KGB. Fino a quando all’aeroporto parigino Le Bourget la compagnia è in partenza per la seconda tappa verso Londra e va in scena un dramma che si rivelerà esplosivo: i sorveglianti sovietici senza tante smancerie sono decisi a rispedire Nureyev a Mosca.

rock hudson con phyllis lucille gates

Ma “l’angelo di Leningrado”, come lo chiamano i critici, sorprende i presenti con una rocambolesca fuga giocandosi il tutto per tutto. E si consegna alla polizia francese gridando «Vogliono rapirmi, datemi asilo politico». La notizia in piena guerra fredda è tra le più succulente dell’estate, la stampa occidentale è in visibilio, segue da vicino e rivela tutta la voglia di libertà del giovane inneggiandolo come il più celebre cittadino sovietico ad aver chiesto rifugio. E lui ripaga l’interesse volteggiando come una farfalla in tutti i night della Capitale francese, conquistando il posto d’onore in ogni party sulla riviera e seminando il suo cammino di cuori infranti.

1971 charlotte rampling e il menage a trois con bryan southcombe e randall laurence

Procedendo a ritroso, nel 1955, a risvegliare l’attenzione è il matrimonio inaspettato di Rock Hudson con la sua segretaria Phyllis Lucille Gates. La mossa a sorpresa è decisa dall’agente del divo che vuole mettere a tacere le molte illazioni che girano sulle inclinazioni sessuali del protagonista de Il Gigante, fomentate senza tanti scrupoli dalle riviste scandalistiche capeggiate dall’irrefrenabile magazine Confidential. Servirà a ben poco: il divorzio che arriva meno di tre anni dopo riesce a peggiorare il chiacchiericcio intorno all’ex camionista protagonista di tante commedie romantiche che fanno sospirare le platee di tutto il mondo.

vanessa redgrave

Da un attore che ha nascosto per una vita i suoi veri amori passiamo a un’attrice che ha sbandierato senza nessun falso pudore di amare due uomini insieme. Lei è Charlotte Rampling, e nell’estate del 1971 il ménage à trois che la vede felice tra le braccia del marito Bryan Southcombe e del modello Randall Laurence, fa impennare le tirature dei rotocalchi. La vicenda è pepata, l’attrice conquista il titolo di donna più spregiudicata dell’anno, ma lei candidamente confessa: «Non ho scoperto proprio niente di nuovo. Molti uomini e molte donne hanno amato e amano contemporaneamente due persone diverse: la differenza tra me e gli altri sta nel fatto che io non sono costretta a dire bugie, gli altri sì».

sorelle gabor

Tra le più anticonformiste di ogni tempo c’è anche Vanessa Redgrave che nell’estate 1969, fa di tutto per nascondere la nuova gravidanza. E a Taormina in occasione del festival cinematografico gela la sala, nonostante l’alta temperatura estiva, quando dichiara: «Non mi sposo, no, non mi sposo. Il bimbo che aspetto è di Franco Nero, ma noi due stiamo bene così, e non abbiamo nessuna intenzione di scrivere sulle scartoffie il bene che ci vogliamo».

anna magnani gabriele tinti

Tutti sappiamo come andrà a finire e al matrimonio arriveranno qualche anno dopo, nel 2006. Negli stessi giorni sulle spiagge di Ischia il celebre chirurgo Christiaan Barnard, pioniere dei trapianti cardiaci e fresco di divorzio, miete una strage di cuori, poi il suo verrà catturato dalla giovanissima Barbara Zoellner, i 26 anni di differenza fanno alzare più di un sopracciglio. Ma non è il solo. Lo stesso risultato l’aveva ottenuto anche Anna Magnani, che nell’estate del 1957 si faceva vedere in giro con il giovane ventenne Gabriele Tinti, lei all’epoca ne aveva 49 di anni e a chi aveva il coraggio di chiederle «matrimonio in vista?» rispondeva secca «…sono solo affari miei!».

edy campagnoli lorenzo buffon

Scandali e rivelazioni non conoscono confini e nell’estate del 1958 mentre l’Italia si commuove per il matrimonio di Edy Campagnoli, volto della televisione italiana, con il portiere Lorenzo Buffon, le irrequiete sorelle Gabor, Eva e Zsa Zsa, che di matrimoni e di fidanzamenti se ne sono sempre intese (5 nozze la prima e ben 9 la seconda), non perdono occasione per dispensare consigli alle ragazze in età da marito: «Sposate un uomo più vecchio di voi, ricordatevi che i milionari non sono molto affettuosi, e che il modo migliore per stancarsi l’un dell’altro è di passare insieme tutti i giorni (e tutte le notti)».

