L’estate si conferma la stagione più crudele per le celebrità. Dopo Totti-Blasi, Amendola-Neri, Marcuzzi-Calabresi, Bonolis-Bruganelli, Fedez-Ferragni, Dagospia è costretta ad annunciare la separazione di Checco Zalone dalla compagna Mariangela Eboli. I due stavano insieme dal 2005, anno in cui il comico pugliese ha esordito sul palco di Zelig Off.

In barba alla loro drastica riservatezza e idiosincrasia per il "barnum" del flash, sulla coppia circolavano da tempo voci di crisi. Fabrizio Corona lancio' un'indiscrezione su una storia tra Checco e Virginia Raffaele, rivelatesi la solita bufala. Ora, quello che è certo è che il sipario si è definitivamente abbassato quando Checco, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto.

Malgrado la nascita di due bambine (Gaia e Greta Zalone, nate nel 2013 e nel 2017), Checco e Mariangela non hanno mai trovato la strada verso l’altare per il fatidico “sì”. A "La Repubblica", con il suo inconfondibile piglio sarcastico, Zalone sghignazzò: “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così”.

Zalone ha raccontato in numerose interviste di aver incontrato Mariangela in una pizzeria, dove si esibiva come cantante nel piano bar del locale, e di essersi presentato come “un musicista matrimonialista” in cerca di una partner professionale. Lei si disse interessata e iniziarono a collaborare. Dopo quel primo incontro hanno iniziato a cantare insieme e si sono innamorati praticamente subito.

Un informatissimo articolo del 2021 di “Cosmopolitan” ci informa che "Mariangela Eboli è una persona molto riservata e non è una gran fan dei social network, tanto da non aver inserito nel suo profilo Facebook neanche la data di nascita. Di lei prima della sua relazione con Checco Zalone si sa veramente poco: è nata a Triggiano in Puglia, in passato ha vissuto in America ed è di religione evangelica".

Aggiunge “Cosmopolitan”: "A dir la verità della sua vita non si sa molto neanche dopo che ha iniziato a frequentare Zalone: ha sempre cercato il più possibile di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Sappiamo che vive nel centro storico di Bari, nella casa di famiglia con Checco e le loro due bambine Gaia e Greta. Una donna piena di grinta e carisma che fino al 2002 è stata vicedirettrice presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions”.

Di più: “Oggi è amministratrice unica della società di Checco, la Mzl srl. L’attore pugliese è infatti è “imprenditore di se stesso” e la sua società ha un patrimonio di 5 milioni di euro gestito appunto dalla sua compagna Mariangela. Della Mzl srl Zalone detiene il 95% delle quote societarie, mentre il restante 5% è di sua madre, la signora Antonietta Capobianco”.

"Mariangela Eboli ha anche lavorato con il compagno partecipando come comparsa in due suoi film di successo: Cado dalle nubi e Che bella giornata. Nella prima pellicola del 2009 Mariangela interpreta il ruolo di Susi, la cugina di Checco che durante le celebrazioni del matrimonio si lancia in un improbabile e divertentissimo duetto con Caparezza sulle note di Non Amarmi. Praticamente nessuno spettatore vedendo il film sapeva che Mariangela fosse la compagna di Checco.

Anche Gaia, la primogenita di Zalone e Mariangela, ha recitato in uno dei del film di papà Checco. In Sole a Catinelle, nella scena dove l’attore pensa e immagina una bambina, la figlia Gaia fa una breve comparsa di pochi minuti nella pellicola”, conclude “Cosmopolitan”.

