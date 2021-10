22 ott 2021 08:40

L’ETÀ NON È UN’OPINIONE - LA REGINA ELISABETTA HA TRASCORSO LA NOTTE IN OSPEDALE: È STATA RICOVERATA PER ALCUNE ORE “A SCOPO PRECAUZIONALE”, PER ALCUNE “INDAGINI MEDICHE PRELIMINARI” - IL RICOVERO ARRIVA DOPO CHE I MEDICI LE AVEVANO PRESCRITTO QUALCHE GIORNO DI RIPOSO, E DOPO CHE LA “BEGHINA” (95ENNE) HA RIFIUTATO IL PREMIO ANZIANA DELL’ANNO DELLA RIVISTA “OLDIE”, DICENDO: “SI È VECCHI QUANDO CI SI SENTE TALI”…