L’EX PRESIDENTE PAKISTANO PERVEZ MUSHARRAF È STATO CONDANNATO A MORTE PER ALTO TRADIMENTO – SALITO AL POTERE NEL 2001 DOPO UN COLPO DI STATO, MUSHARRAF HA 85 ANNI E VIVE A DUBAI. DOPO LA MORTE DELLA RIVALE BENAZIR BHUTTO NEL 2007, FU ACCUSATO DI ESSERE IL MANDANTE DELL’OMICIDIO E NEL 2013 FU ARRESTATO. POI RIUSCÌ A LASCIARE IL PAESE NEL 2016…

pervez musharraf 3

1 – PAKISTAN, EX PRESIDENTE MUSHARRAF CONDANNATO A MORTE PER ALTO TRADIMENTO

(LaPresse/AFP) - Un tribunale del Pakistan ha condannato a morte l'ex presidente Pervez Musharraf, in contumacia per tradimento. Lo riferiscono i media statali. Si tratta di una mossa senza precedenti nel paese, dove le forze armate sono spesso considerate immuni dall'accusa. "Il tribunale speciale di Islamabad ha inflitto la condanna a morte all'ex presidente Pervez Musharraf per un caso di alto tradimento", ha twittato Radio Pakistan. Musharraf, salito al potere con un colpo di Stato nel 1999, vive a Dubai.

2 – BIOGRAFIA DI PERVEZ MUSHARRAF

Da “Wikipedia”

tony blair con pervez musharraf

Pervez Musharraf ????? ???? (Delhi, 11 agosto 1943) è un politico e generale pakistano, Presidente del Pakistan dal 20 giugno 2001 al 18 agosto 2008, autore del Colpo di Stato pakistano del 1999, e dal 6 ottobre 1998 al 28 novembre 2007, capo di stato maggiore delle Forze armate pakistane.

Biografia

george w. bush con pervez musharraf

È nato a Daryaganj (hindi: ????????, urdu: ????????, punjabi: ????????), un sobborgo/cittadina satellite di Delhi. Dopo la creazione del Pakistan vi si è trasferito con la famiglia, composta da funzionari governativi. Anche la madre, Zarin, ha conseguito un master all'Università di Lucknow (India) nel 1944.

benazir bhutto

Musharraf ha studiato al Saint Patrick's School, Karachi, nel 1958, successivamente al Forman Christian College a Lahore. Ha inoltre partecipato ad un master/corso di media management alla Università indiana di Delhi. Da maggio a luglio 1999, Pakistan e India sono stati coinvolti nel conflitto del Kargil, combattuto nel distretto di Kargil nel Kashmir, quando era capo di stato maggiore dell'esercito e primo ministro Sharif.

pervez musharraf

Ha preso il potere il 12 ottobre 1999 in seguito a un colpo di Stato che ha deposto il primo ministro in carica Nawaz Sharif e ha assunto il titolo di presidente del Pakistan il 20 giugno 2001, per essere poi rieletto il 6 ottobre 2007; in conseguenza del golpe militare, nel 1999 il Pakistan è stato sospeso dal Commonwealth. Il 3 dicembre 2007, dopo la convalida della sua elezione a presidente da parte della Corte Suprema, ha lasciato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito. Il partito maggiore che lo sostiene in Parlamento è la Lega Musulmana-Quaid.

PERVEZ MUSHARRAF I QUADRI DI GEORGE BUSH

Dopo la morte della rivale Benazir Bhutto, avvenuta il 27 dicembre 2007 in un attentato suicida, Musharraf è stato accusato di essere il mandante dell'omicidio. Il 18 agosto 2008 ha annunciato le sue dimissioni alla tv nazionale e il 19 aprile 2013 è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento.

benazir bhutto 1

Il 26 aprile 2013 una corte pakistana ha posto Musharraf agli arresti domiciliari in relazione alla morte di Benazir Bhutto. Il 31 agosto 2017, il tribunale antiterrorismo di Rawalpindi lo ha condannato latitante in funzione caso di omicidio della Bhutto. La corte ha anche ordinato di sequestrare i suoi beni in Pakistan.

pervez musharraf 2 benazir bhutto 2 pervez musharraf 1