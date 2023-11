20 nov 2023 13:29

L’EX SENATORE DI FORZA ITALIA, GIANCARLO PITTELLI, È STATO CONDANNATO A 11 ANNI DI CARCERE NEL MAXI PROCESSO “RINASCITA SCOTT” SULLE RAMIFICAZIONI DELLA ’NDRANGHETA IN CALABRIA – IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA LO HA RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – IN TOTALE SONO STATI 200 I CONDANNATI SUI 338 IMPUTATI NELL’INCHIESTA PORTATA AVANTI DELLA DDA DI CATANZARO ALLORA GUIDATA DA NICOLA GRATTERI…