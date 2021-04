6 apr 2021 12:33

E’ FINITA LA PACCHIA PER NETFLIX? - NEL 2020 IL COLOSSO AMERICANO HA PERSO IL 31% DELLE QUOTE DI MERCATO IN AMERICA A CAUSA DELL’AUMENTO DI COMPETIZIONE NEL SETTORE STREAMING – CON L’ARRIVO DI NUOVI SERVIZI COME DISNEY+ E HBO MAX, LA QUOTA DI MERCATO DEL COLOSSO AMERICANO È PASSATA DAL 29% AL 20%, NONOSTANTE IL RECORD DI ISCRITTI NELL’ULTIMO ANNO...