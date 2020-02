S’I FOSSI FOCO…LAIO - È UN ITALIANO IL PRIMO MALATO IN NIGERIA - IL PRIMO CASO IN OLANDA E’ UNA PERSONA DA POCO RIENTRATA DAL NORD ITALIA - BRITISH AIRWAYS CANCELLA NUOVI VOLI VERSO IL NOSTRO PAESE FINO AL 28 MARZO - GLI EMIRATI ARABI UNITI HANNO DECISO DI CANCELLARE LE ULTIME DUE TAPPE DELL'“UAE TOUR” DOPO CHE DUE CICLISTI ITALIANI SONO STATI TROVATI POSITIVI - NESSUN CASO SULLA NAVE MSC: IL MESSICO PERMETTE LO SBARCO…

CORONAVIRUS: È UN ITALIANO IL PRIMO MALATO IN NIGERIA

coronavirus e mercati

(ANSA-AFP) - E' un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo contagiato dal nuovo coronavirus in Nigeria. Lo ha annunciato il ministero della Saluta nigeriano precisando che "il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti".

PRIMO CASO IN OLANDA, ERA TORNATO DAL NORD ITALIA

(ANSA) - L'Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta di una persona a Tilburg, nel sud, che era rientrata da poco dal nord Italia.

CORONAVIRUS: PRIMO CONTAGIATO IN BIELORUSSIA, È UN IRANIANO

tampone coronavirus

(ANSA-AFP) - La Bielorussia ha annunciato il suo primo caso di contagio da coronavirus. E' uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l'Azerbaigian. il ministero della Salute ha precisato che le sue condizioni sono "soddisfacenti" e ha annunciato che d'ora in avanti saranno sottoposti a controlli tutte le persone in arrivo dall'Italia, dall'Iran e dalla Corea del Sud oltre che dalla Cina.

CORONAVIRUS: BRITISH FERMA ALTRI VOLI PER NORD ITALIA

coronavirus 7

(ANSA) - La British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il nord Italia e di prolungare questa misura, inizialmente prevista fino all'11 marzo, almeno fino al 28 marzo. Lo riporta la Bbc. Oltre ai collegamenti con Milano, ha annunciato la compagnia di bandiera britannica, saranno interrotti 56 collegamenti con diverse destinazioni tra le quale Bologna, Venezia e Torino. Diminuiti anche i collegamenti con Seoul, che saranno un giorno sì e uno no, e cancellati sei voli verso Singapore fino al 15 marzo.

CORONAVIRUS:NESSUN CASO SU MSC,MESSICO PERMETTE SBARCO

termoscanner aeroporto

(ANSA) - "Msc Crociere ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati dalle medesime autorità durante la notte, a bordo di Msc Meraviglia a Cozumel non vi sono casi di coronavirus, ma solo due episodi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica". Lo fa sapere la compagnia in una nota.

fiumicino paura per il coronavirus 2

CORONAVIRUS: 2 ITALIANI POSITIVI, STOP A TOUR EMIRATI

(ANSA) - Gli Emirati arabi Uniti hanno deciso di cancellare le ultime due tappe dell'UAE Tour dopo che due ciclisti italiani sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo riporta la Bbc. Organizzatori, partecipanti, membri dello staff e chiunque sia venuto in contatto con i due corridori italiani stanno adesso effettuando il test per verificare che non siano stati contagiati.