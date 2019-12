I’M A FUCKING QUEEN! – QUELLA REGINA PAZZA DI ELTON JOHN DÀ SPETTACOLO ALL’AEROPORTO DI SYDNEY DOVE È ATTERRATO PER IL SUO TOUR DI ADDIO (FORSE): PRIMA DI SCENDERE LE SCALETTE DEL JET HA LANCIATO IL SUO BORSONE GUCCI DA 4MILA DOLLARI ASPETTANDO CHE IL SUO STAFF CORRESSE A RECUPERARLO – E DURANTE IL CONCERTO DI PERTH HA MANDATO A FANCULO DAL PALCO… - VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

elton john 8

Non deve essere un tour tranquillo quello che Elton John sta affrontando In Australia. Durante il concerto di Perth, di sabato scorso, ha preso a male parole gli uomini della security colpevoli di aver tentato di cacciare una donna dal palazzetto. Arrivato poi a Sydney con il suo jet privato, è stato filmato mentre lanciava in malo modo fuori dall'apparecchio la sua valigia Gucci da 4mila dollari...

elton john 5

Per quanto riguarda la sfuriata con lo staff della security non è una novità per sir Elton. Già in passato si era reso protagonista più volte di fuori programma simili nel corso dei suoi concerti. In questo caso, al termine di una canzone, ha indicato due uomini della sicurezza che stavano allontanando una donna, mandandoli inizialmente a "fanc...o", rincarando poi la dose apostrofandoli come "fichette" e "stronzi".

elton john 4

La reazione del pubblico è stata ambivalente, qualcuno ha applaudito, qualcun altro ha fischiato. Ma Elton non è certo tipo da farsi intimidire.

Altra scena quella di Sydney, dove l'artista inglese è arrivato con il suo jet privato per trasferirsi ad Adelaide dove ha in programma due concerti. Dal portello del suo jety privato Elton ha lanciato la sua valigia di lusso in malo modo.

elton john 3

Gesto di stizza o atteggiamento da divo che fosse, non è passato inosservato e i tabloid inglesi lo hanno subito ripreso. Così come il suo collaboratore ha raccolto da terra la borsa e l'ha messa nel bagagliaio dell'auto che aspettava il cantante.

elton john 2 elton john 2 elton john 3 Elton John Donatella Versace elton john 1 elton john 3 elton john 1 elton john 4 autobiografia di elton john elton con il marito david e i figli zachary e elijah elton john 4 elton john 7