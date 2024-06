L’HAREM DI VILLA CERTOSA PER IL SULTANO – LA STORICA RESIDENZA DI SILVIO BERLUSCONI IN COSTA SMERALDA FINISCE NEL MIRINO DI HASSANAL BOLKIAH, SULTANO DEL BRUNEI, CON UN PATRIMONIO STIMATO DI CIRCA 40 MILIARDI DI EURO – IL PREZZO? 500 MILIONI DI EURO (TRATTABILI): POCHISSIMI SE SI CONSIDERA LA STORIA DELLA MAGIONE DEL CAV, CHE OSPITÒ I PIÙ POTENTI LEADER MONDIALI, DA GEORGE W BUSH A PUTIN, E VAGONATE DI GNOCCA (SE SOLO QUEI MURI POTESSERO PARLARE…)

Hassanal Bolkiah - sultano del brunei

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per "La Stampa"

Raccontano che qualche tempo fa anche una multinazionale dell'ospitalità, la Four Seasons, ci ha fatto un pensiero. L'idea? Trasformare villa La Certosa in un cinque stelle lusso. […] Ora, però, si fanno avanti nuovi compratori che vogliono la Certosa tutta per sé. Uno su tutti: il sultano del Brunei. Non è facile vendere siffatta magione che il Cavaliere, scomparso un anno fa, acquistò a fine Anni 80. Per il prezzo, anzitutto: cinquecento milioni di euro, ma – viene assicurato – trattabili.

villa certosa 1

[…] Bolkiah, monarca del regno islamico sunnita nell'isola asiatica del Borneo, un paio di settimane fa, si sarebbe scapicollato di persona a visitare la villa che Berlusconi teneva, come Arcore e altri "gioielli", dentro Idra, società passata a marzo (per 400 milioni) sotto il controllo di Fininvest Real Estate, ramo immobiliare (di cui il presidente è Adriano Galliani) della cassaforte del Biscione.

Il 29esimo sultano del Brunei, diciamo così, se la può permettere. Il suo patrimonio è stimato in poco meno di 30 miliardi di dollari, merito in buona parte dei pozzi del petrolio e di gas naturale su cui è comodamente seduto.

berlusconi villa certosa

Il suo palazzo, Istana Nurul Iman, è considerata la residenza reale più grande del mondo con 1.700 stanze. E siccome alla fine tutto è relativo, i 126 vani di cui si compone la Certosa (il caseggiato centrale più altre 4 dipendenze) alla fine gli saranno sembrati una discreta seconda casa affacciata sul Mediterraneo. Con un dettaglio da non trascurare: un'autorimessa da oltre 150 posti auto. Può tornare comoda vista la modesta passione del sultano per le automobili. Ha qualcosa come 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley. […]

BERLUSCONI A VILLA CERTOSA

[…] Si è imposto il tema dei costi, esorbitanti, della casa. Di qui, la vendita di cui si occupa un'agenzia: la Dils, guidata da Giuseppe Amitrano. Tra i figli, Luigi si sarebbe offerto in prima persona per accompagnare eventuali interessati all'acquisto per mostrare le meraviglie della villa che si sviluppa su 4.500 metri quadrati con un parco da 120 ettari.

C'è un bunker anti-atomico, cinque piscine per la talassoterapia, un anfiteatro in stile classico, un finto nuraghe, una grotta azzurra, un agrumeto, una collezione di cactus, palme, ibiscus da far impallidire i Kew Gardens di sua maestà britannica. Ai tempi di re Silvio, qui c'era perfino un Luna Park con le giostrine, un vulcano pronto a eruttare, un gelataio che dispensava dolcezze agli amati ospiti del Cav. E che ospiti: se i cactus potessero parlare...

BERLUSCONI PUTIN VILLA CERTOSA

Se la ricordano tutti la visita dell'ex premier britannico Tony Blair, preoccupato di non farsi fotografare accanto a un Cavaliere in bandana per nascondere innesti tricologici. Vladimir Putin soggiornò più e più volte. Una di queste, nel 2002, rischiò la pelle per un gioco pirotecnico finito con razzi vaganti e impazziti che arrivarono a sbruciacchiare i calzoni dello Zar (e quelli di Tony Renis).

OGGI VILLA CERTOSA 2

Chi non rammenta le feste con Mariano Apicella alla chitarra e costellate di allegre signorine? E le mitologiche foto di un Mirek Topolánek, ai tempi primo ministro della Repubblica Ceca, completamente nudo a bordo piscina? Qui è passato di tutto ed è successo di tutto. Queste mura han visto l'ex presidente Usa, George W. Bush, o gli ex premier spagnoli José Aznar e José Luis Zapatero. Qui Berlusconi ha firmato la cessione del Milan a Yonghong Li. La verità è che, incluso nel prezzo di villa Certosa […] nel bene e nel male, c'è un pezzo di storia del nostro Paese. Ma cosa ne sa il sultano del Brunei?

ARTICOLI CORRELATI

la collezione di auto di hassanal bolkiah VILLA CERTOSA IN SARDEGNA berlusconi villa certosa BERLUSCONI E PUTIN A VILLA CERTOSA NEL 2003 villa certosa BARBARA BERLUSCONI E PIETRO A VILLA CERTOSA FRANCESCA PASCALE AL MARE A VILLA CERTOSA FRANCESCA PASCALE AL MARE A VILLA CERTOSA FRANCESCA PASCALE AL MARE A VILLA CERTOSA villa certosa OGGI VILLA CERTOSA 3 villa certosa berlusconi OGGI VILLA CERTOSA 4 OGGI VILLA CERTOSA villa certosa berlusconi berlusconi villa certosa BERLUSCONI PUTIN VILLA CERTOSA villa certosa 2 villa certosa Hassanal Bolkiah la rolls royce di hassanal bolkiah Hassanal Bolkiah con Obama Hassanal Bolkiah con David Cameron Hassanal Bolkiah con Carlo e Camilla Hassanal Bolkiah Hassanal Bolkiah - sultano del brunei moneta del brunei Hassanal Bolkiah il sultano hassanal bolkiah