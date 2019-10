DAGONEWS

mike wilson 4

Un idraulico è stato pizzicato a fare sesso in un appartamento dopo che i proprietari di casa gli avevano lasciato le chiavi di casa dell’abitazione per riparare un guasto. Non solo la donna con la quale si è intrattenuto per due ore è la moglie di uno degli amici del suo cliente.

la misteriosa bionda 1

Mike Wilson, 42 anni, era pagato per lavorare nel bagno nella casa di Michael Williams a Kendal, in Cumbria, ma invece ha usato il salotto e il divano per fare sesso con una donna misteriosa.

L’uomo non aveva idea che il proprietario avesse installato una telecamera per riprendere da dietro la finestra i movimenti che avvenivano fuori dalla villetta. E ancora meno poteva immaginare che la telecamere riprendesse l’audio ambiente. Per oltre due ore i gemiti della coppia sono stati registrati e sono stati visti sul cellulare della coppia in vacanza in Turchia.

il video che incastra mike wilson

Da quelle immagini Williams ha riconosciuto la donna bionda, che non è stata nominata ma si ritiene che abbia trent'anni e sia la moglie di un amico comune. Ovviamente l’uomo non ha mantenuto il segreto e ha avvisato il marito cornuto con un messaggio: «Mi dispiace, amico, ma penso che tu debba vederlo. Tua moglie ha trombato con Mike Wilson a casa mia». L’idraulico è stato denunciato: al momento è accusato di aver rubato la birra dal frigo durante la notte di passione.

il divano della trombata mike wilson 2 mike wilson 1 michael williams e la moglie rebecca 2 michael williams e la moglie rebecca 1 la misteriosa bionda 2 il messaggio al marito cornuto