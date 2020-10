L’IMPENNATA DEL BOLLETTINO – OGGI I NUOVI POSITIVI SUPERANO PER LA PRIMA VOLTA QUOTA 15MILA: AUMENTANO I TAMPONI (PIÙ DI 170MILA) E PURTROPPO ANCHE I MORTI (OGGI 127, IERI 89) – I REPARTI DEGLI OSPEDALI NON SONO AL COLLASSO, MA IL NUMERO DEI PAZIENTI CRESCE IN FRETTA. GLI ESPERTI DELLA LOMBARDIA: “AL 31 OTTOBRE POTREMMO AVERE 4MILA RICOVERI”

1 – Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti

Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 449.648 persone (+15.199 rispetto a ieri, +3,5%; ieri +10.874) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.832 sono decedute (+127, +0,3%; ieri +89) e 257.374 sono state dimesse (+2.369, +0,9%; ieri +2.046).

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 155.442 (+12.703, +8,9%; ieri +8.736); il conto sale a 449.648 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Record assoluto di contagi in 24 ore nel nostro Paese: mai così tanti — il picco precedente si è verificato il 18 ottobre con +11.705 —, neanche nella fase più critica della prima ondata e sopra quota 10 mila per la quinta volta.

La curva epidemica si impenna ancora, da quando il 14 ottobre è stato superato il picco del 21 marzo. C’è da dire che il numero di tamponi oggi non è paragonabile a quello di marzo-aprile (allora anche oltre 100 mila in meno) e i reparti Covid non sono al collasso, ma il numero dei pazienti in ospedale cresce in fretta, mettendo in allarme le strutture sanitarie, mentre il contact tracing si complica con un dato quotidiano nazionale a cinque cifre.

Per contrastare il dilagare dell’infezione il Dpcm potrebbe subire modifiche durante il weekend in caso di peggioramento del quadro generale, mentre alcune Regioni hanno già inasprito le misure restrittive. La Lombardia si conferma la Regione più colpita con oltre 4 mila nuovi casi (+4.126) e detiene il record di positivi in 24 ore per il nono giorno consecutivo.

2 – Coronavirus, esperti Lombardia: Plausibili 4mila ricoveri al 31 ottobre

(LaPresse) - La 'Commissione indicatori Covid-19 RL (Regione Lombardia, ndr)' "ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 ricoveri non in terapia intensiva".

È quanto si legge nel testo dell'ordinanza della Regione Lombardia che farà scattare il coprifuoco da domani dalle 23 alle 5. "In base al quotidiano monitoraggio dei casi Covid-19 e dei relativi ricoveri - si trova ancora scritto - si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'Iss per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento; il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre".

"Il numero complessivo degli attualmente positivi - si legge nel documento - è 26.634, di cui 1.136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41); per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia".

