L’IMPORTANTE E’ NON PARTECIPARE - IL COMITATO OLIMPICO DELLA COREA DEL NORD HA DECISO PER LA NON PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO ''PER PROTEGGERE I NOSTRI ATLETI DALLA CRISI SANITARIA GLOBALE'' - IL MINISTERO SUDCOREANO DELL'UNIFICAZIONE: "AVEVAMO SPERATO CHE LE OLIMPIADI POTESSERO ESSERE UN'OPPORTUNITÀ PER REGISTRARE PROGRESSI NELLA RICONCILIAZIONE TRA LE COREE”