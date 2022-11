SAREMO MASSAC-RATING! – MOODY’S TAGLIA LE STIME SUL PIL ITALIANO PER IL 2023: DALLA CRESCITA ZERO SI PASSERÀ A UNA CONTRAZIONE DEL PIL DELL’1,4% - LA CRESCITA NEI PAESI DEL G20 SI FERMERÀ ALL’1,3%. IN GERMANIA CI SARÀ UN CALO DELL’1,8% E IN FRANCIA DELLO 0,7%. NEGLI STATI UNITI INVECE IL PRODOTTO INTERNO LORDO CRESCERÀ DELLO 0,4%