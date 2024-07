31 lug 2024 20:02

L’INCENDIO IN DIRETTA – NUNZIA DE GIROLAMO FILMA L’EVACUAZIONE DEGLI STUDI RAI DI VIA TEULADA E PRENDE PER I FONDELLI CHI È IN AGITAZIONE PER L’EMERGENZA: “TUTTI CHE CORRONO, MANCO A SCUOLA MI ERA SUCCESSA UNA COSA DEL GENERE”. POI PERDE TEMPO IN CAMERINO E, QUANDO ARRIVA DAVANTI ALLE PORTE DEGLI STUDI, FILMA IL FUMO IN LONTANANZA E TUTTI GLI “EVACUATI” DELLA RAI CHE SI GODONO LA SCENA: "MA DOV'E' L'INCENDIO?" - VIDEO