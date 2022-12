DAGONEWS

Un lettore disperato del “Daily Star” ha chiesto consiglio all'esperta di relazioni Jane O'Gorman, dopo aver scoperto che la moglie non solo ha trombato con il suo migliore amico nel loro letto, ma poi lo ha anche cacciato di casa.

«Mia moglie mi ha cacciato per aver osato rispondere. Dice che non posso tornare a casa finché non mi scuso per averle "mancato di rispetto. Questo è tipico di lei. Il fatto è che lei è nel torto per essere andata a letto con il mio migliore amico. Vuole che io perdoni e dimentichi la loro relazione, ma perché dovrei farlo?

Io e lei siamo sposati da sette anni. Durante questo periodo, mi sono morso la lingua e ho chiuso un occhio sulle sue numerose scappatelle.

Le ho permesso di ridicolizzarmi con ogni tipo di uomo, dal suo ex fidanzato al suo vecchio capo. Una volta, in vacanza in Spagna, ha sbaciucchiato diversi camerieri mentre io guardavo dall'altra parte.

Mi ero convinto che si stava semplicemente sfogando dopo un anno difficile al lavoro. Ma andare a letto con il mio migliore amico è stato troppo.

Voglio che si assuma finalmente la responsabilità delle sue azioni, soprattutto perché hanno girato un video hard ed hanno consumato i rapporti per tre mesi nel nostro letto, mentre io assistevo mio fratello malato.

Lei sostiene che è semplicemente umana e che tutti commettiamo degli errori, ma io sono arrabbiato.

Durante i nostri anni insieme ha sempre fatto di testa sua. Ha scelto le nostre vacanze, ha sperperato i nostri soldi e mi ha trattato come un rifiuto.

Dice agli amici comuni che ho perso la testa e sono diventato irragionevole. Ma non è così. Ho solo preso le mie difese e ho preteso delle scuse e la promessa che non accadrà più nulla di simile.

È giusto, no? Perché dovrei essere punito io quando è lei che si è comportata male?».

LA RISPOSTA DI JANE:

«Per molto tempo tua moglie, che ha il diritto di farla franca, ha gridato più forte. Ti ha messo in imbarazzo e sminuito, fregandosene dei tuoi sentimenti e della tua reputazione.

Ora l'hai giustamente accusata per essere andata a letto con il tuo migliore amico, nel tuo letto, e a lei non piace.

Non riesce a sopportare di essere svergognata e affrontata. È chiaro che pensa che la miglior forma di difesa sia l'attacco, ma ne esce in modo patetico.

È palesemente ovvio che è lei che deve scusarsi e crescere.

Ha sbagliato. Ti ha spinto oltre il limite andando a letto con il tuo migliore amico.

Vuoi tornare a casa nonostante questo significhi tornare in sua compagnia?

A quanto pare, il vostro matrimonio è stato disfunzionale e infelice fin dall'inizio.

