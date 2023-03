L’INCREDIBILE STORIA DEL PREDICATORE 30ENNE AMRITPAL SINGH SANDHU, IL CHE GUEVARA DEI SIKH, DA SEI GIORNI SUPER-LATITANTE SCAMPATO ALLA CACCIA ALL’UOMO DI 80MILA AGENTI DELLO STATO DEL PUNJAB, IN INDIA: BELLO E CARISMATICO, IL LEADER SECESSIONISTA VUOLE CREARE LA NAZIONE INDIPENDENTE DEL KHALISTAN PER LIBERARE I SIKH – LE SUE FUGHE SONO LEGGENDA: È STATO RIPRESO MENTRE SCENDEVA DA UN’AUTO, CAMBIAVA IL CAMICIONE ARANCIONE E INDOSSAVA GIACCA, PANTALONI E UN TURBANTE DI UN SACERDOTE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Carlo Pizzati per “la Repubblica”

amritpal singh sandhu 8

Lo hanno chiamato il Che Guevara dei sikh, ma anche il Rasputin con il turbante, anche se a noi ricorda subito Sandokan, non solo per l’aspetto, ma per le abilità che sta dimostrando. È bello, carismatico, abile, il leader secessionista che predica di voler creare la nazione indipendente del Khalistan, scavandola all’interno dell’India. Da sei giorni è un super-latitante scampato alla caccia all’uomo di 80mila agenti dello Stato del Punjab, che fa da cuscinetto tra la capitale Delhi e il “nemico” Pakistan. Tutta l’India segue ora l’avventurosa fuga dell’uomo che alcuni considerano come una minaccia all’unità nazionale.

Il predicatore trentenne Amritpal Singh Sandhu è stato ripreso dalle telecamere mentre sfuggiva agli inseguimenti degli agenti: sgusciato da un’auto, ha cambiato camicione e palandrana per giacca e pantaloni in una Gurudwara, luogo di culto sikh, facendosi dare da un sacerdote il suo turbante, obbligatorio per gli osservanti. Poi ha mangiato un boccone ed è sfrecciato via in moto.

amritpal singh sandhu 7

Scomparso. Imprendibile. Nella sua auto hanno trovato un fucile. A casa, giubbotti antiproiettili e armi automatiche.

[…] Negli ultimi due giorni la polizia e l’esercito, indispettiti dai video della fuga, «per evitare fake news» hanno sospeso internet e l’invio di sms nella regione, lasciando 27 milioni di persone senza la possibilità di collegarsi. Così sono rimasti bloccati anche negozi, imprese, università e i pagamenti digitali, molto diffusi in India.

amritpal singh sandhu 4

[…] Sandhu, il più giovane di tre fratelli, fino all’estate scorsa lavorava nella ditta di trasporti di famiglia a Dubai.

Proprio negli Emirati il “Sandokan dei sikh” si è radicalizzato alla causa del Khalistan e sarebbe stato reclutato dal notorio Inter-Service Intelligence pakistano, l’Isi, che l’avrebbe addestrato in Georgia per destabilizzare l’India, con l’idea, persino, di creare «squadre suicide», di cui per ora non s’è vista traccia.

amritpal singh sandhu 2

Ciò che è certo è che, rimpatriato l’autunno scorso, Sandhu ha dichiarato nei suoi comizi che «i Sikh sono schiavi da più di 150 anni, prima sotto i britannici e oggi sotto gli induisti». […]

