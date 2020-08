L’INFINITO MISTERO DI STONEHENGE – I RICERCATORI HANNO RINTRACCIATO L’ORIGINE DEI MASSI DI ARENARIA DI 9 METRI, FINORA RIMASTA SCONOSCIUTA, IN UNA ZONA BOSCHIVA NEL WILTSHIRE, A CIRCA 25 CHILOMETRI DAL MONUMENTO – UNA DISTANZA INCREDIBILE, VISTO CHE SI TRATTA DI 80 SARSEN DA 22.700 CHILI: GLI ENORMI MASSI POTREBBERO ESSERE STATI SPOSTATI GRAZIE A…

Aylin Woodward per "it.businessinsider.com"

STONEHENGE

La storia sull’origine di Stonehenge ha confuso gli archeologi per secoli.

Il misterioso monumento, eretto in due momenti diversi 5.000 e 4.500 anni fa nella pianura di Salisbury nel Regno Unito, presenta due distinti tipi di lastre di pietra a semicerchi.

I ricercatori hanno rintracciato un tipo di pietra, le pietre di ardesia grigio-blu più piccole, in un sito nel Galles. Ma l’origine dei massi di arenaria di 9 metri di Stonehenge, chiamati sarsen, è rimasta un puzzle irrisolto fino ad ora.

I POZZI INTORNO STONEHENGE

Secondo uno studio pubblicato mercoledì 29 sulla rivista Science Advances, i costruttori di Stonehenge hanno trascinato la maggior parte di questi sarsens da 22.700 kg da una zona boschiva nel Wiltshire.

L’area, chiamata West Woods, è a più di 15 miglia (25 chilometri) dal monumento – “il che è davvero pazzesco se ci pensate”, ha detto a Business Insider David Nash, l’autore principale dello studio.

Ha aggiunto: “I nostri risultati suggeriscono che la maggior parte dei sarsen di Stonehenge condividono una chimica comune, motivo per cui sosteniamo che provengono dalla stessa area”.

stonehenge,

I risultati potrebbero aiutare gli archeologi a capire come i costruttori hanno trasportato le pietre giganti a sud.

I sarsen di Stonehenge provenivano da boschi a 15 miglia di distanza

Stonehenge originariamente aveva 80 sarsen eretti in archi a forma quadrata, ma ne rimangono solo 52.

Secondo l’analisi del team di Nash sugli elementi presenti nelle rocce, 50 di quei 52 sarsen condividono la stessa composizione chimica.

Armato di quella traccia chimica unica, il team ha cercato altri sarsen nel Regno Unito meridionale e ha confrontato quei massi con quelli di Stonehenge. Ha trovato quelli a loro corrispondenti a West Woods, a circa 15 miglia a nord del monumento.

druidi e turisti a stonehenge

Prima di questa scoperta, gli archeologi avevano ipotizzato che i sarsen provenissero da una regione vicina chiamata Marlborough Downs, poiché “a Stonehenge c’erano grosse pietre grigie e i sarsens a Marlborough Downs erano grossi e grigi”, ha detto Nash.

West Woods fa parte di quella regione, ma i ricercatori non avevano mai cercato indizi in quel particolare punto perché la maggior parte dei sarsen erano nascosti sotto la vegetazione.

Inoltre, ha detto Nash, la lontana provenienza delle pietre di ardesia grigio-blu di Stonehenge ha fornito prove del fatto che i costruttori non hanno necessariamente raccolto le rocce dalle aree più convenienti.

stonehenge wiltshire uk

“Dato che i costruttori si sono presi la briga di portare pietre di ardesia grigio-blu dal Galles a Stonehenge, perché avrebbero dovuto portare sarsen dal posto più vicino?” ha detto Nash. Almeno quattro dozzine di pietre di ardesia grigio-blu da 2-5 tonnellate provenivano dalle Preseli Hills del Galles, a circa 150 miglia di distanza.

“Le persone che hanno costruito Stonehenge non si sarebbero preoccupate della distanza”, ha aggiunto Nash.

Il motivo per cui i costruttori hanno usato i sarsen di West Woods non è ancora chiaro, ma gli autori dello studio hanno suggerito che probabilmente ha a che fare con “le dimensioni e la qualità delle pietre presenti lì”.

solstizio stone henge

Tutti i sarsen potrebbero essere stati spostati allo stesso tempo

La nuova scoperta non conferma ciò per cui Stonehenge è stato usato – Nash ha detto che le teorie includono un terreno di sepoltura e cremazione e un luogo di antica guarigione. Ma sapere da dove provenivano i sarsen potrebbe almeno aiutare gli esperti a capire come i costruttori del monumento lo hanno eretto e il percorso che hanno fatto per trasportare i loro materiali da costruzione.

solstizio inverno a stonehenge 9

Nash ha affermato che probabilmente i costruttori di Stonehenge hanno usato una sorta di rullo o trascinato i sarsen su una superficie scivolosa come vegetazione o terreno ghiacciato.

“Non ci sono prove che abbiano usato animali per farlo, ma non lo sappiamo”, ha detto.

Il nuovo studio sostiene anche l’idea che i costruttori abbiano scolpito e sollevato tutti i sarsen in posizione eretta nel cerchio di pietre di Stonehenge nello stesso momento, verso il 2.500 a.C., dopo averli trasportati in massa.

stonehenge

“Per me, in qualche modo conferma l’idea che tutte le pietre sono state mosse in una volta, allo stesso tempo”, ha detto Nash. “È un pensiero sorprendente: quante persone dovrebbero essere coinvolte per trascinare enormi massi come parte di un grande progetto?”

