Gabriele Noli per il "Corriere della Sera"

«Complimenti Fabio, perché ci prendi sempre: altro che Tg meteo, con te non c'è competizione». Di commenti così se ne ritrovano a decine sulla pagina Facebook «Meteo Nord Ovest Toscana», professionale nel nome e nei contenuti, ma gestita non da un team di esperti bensì da Fabio Longaron, un ragazzo di 22 anni originario di Piano di Mommio (frazione di Massarosa, in Versilia) che elabora le previsioni del tempo - corrette nella maggior parte dei casi «e se sbaglio lo riconosco» - per pura passione.

Quando, da adolescente, si è convinto a condividerla sui social, non pensava di diventare in pochi anni un punto di riferimento, tanto che la scorsa estate il consorzio dei balneari di Marina di Pietrasanta gli ha affidato la gestione di una App realizzata per limitare gli effetti negativi di previsioni spesso inesatte.

«Sono contento che mi diano fiducia, significa che il mio impegno è stato ripagato», ammette Longaron con riferimento anche ai quasi 15 mila follower che quotidianamente attendono di scoprire che tempo farà nelle province di Lucca e Massa, quelle di cui si occupa. «Vogliono sapere quando si verificherà un determinato evento: in questo periodo, ad esempio, la domanda più ricorrente è sull'arrivo della bella stagione, ma la primavera è per sua natura instabile».

Fabio non dice, però, che molti dei commenti che riceve sono ringraziamenti. «L'interazione con chi mi segue è costruttiva, fortunatamente non ho mai avuto problemi». Alla base di tutto, successo sui social compreso, c'è la curiosità per i fenomeni temporaleschi. Quella che da bambino lo portava, «specialmente la notte», ad ammirare tuoni e fulmini dalla finestra della camera.

Crescendo, Fabio ha cominciato ad approfondirli attraverso ricerche in Rete o confrontandosi con esperti del settore. «Mi interessava capire come si formano le perturbazioni», ricorda. Dallo studio da autodidatta parallelo al percorso scolastico (frequentava l'Istituto tecnico agrario a Lucca) alla messa in pratica il passo è stato breve: per pubblicare le proprie previsioni Longaron ha creato un profilo Facebook destinato «solo alle persone davvero interessate». Poche all'inizio: amici, qualche conoscente.

Nel frattempo però la platea virtuale è aumentata al punto da spingerlo ad aprire la pagina «Meteo Nord Ovest Toscana» e a estendere il territorio da coprire dalla Versilia alle province di Lucca e Massa. La formulazione delle previsioni è il risultato di un processo ben definito.

«Innanzitutto osservo gli spostamenti delle masse d'aria e i movimenti delle correnti, poi metto a confronto diversi modelli matematici: due o tre se il responso è simile, una decina se non lo è. E dopo cerco di prefigurare uno scenario reale prendendo come riferimento situazioni analoghe già avvenute». Longaron frequenta Scienze ambientali e naturali all'Università di Pisa e ancora non sa se diventerà meteorologo di professione.

Oltre a studiare i fenomeni atmosferici, li fotografa, servendosi di un drone: lo scatto della cima del Monviso, immortalato come uno scoglio in mezzo al mare da una distanza di 270 chilometri, è divenuto virale sul web. «Alcuni sospettavano che non fosse vero».