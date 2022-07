29 lug 2022 11:16

E’ INIZIATA L’OFFENSIVA UCRAINA PER RIPRENDERE KHERSON - IL PRIMO OBIETTIVO DI KIEV È QUELLO DI ISOLARE I RUSSI DISTRUGGENDO PONTI STRADALI E FERROVIARI - LE NOTIZIE SUL CONTINGENTE DI MOSCA IN DIFFICOLTÀ SONO BILANCIATE DALLE LAMENTELE DEGLI UFFICIALI DI ZELENSKY VERSO L'OCCIDENTE PER IL RITARDO NEI RIFORNIMENTI - GLI SVILUPPI LENTI NEL DONBASS SONO LA PROVA DI COME GLI SCHIERAMENTI SONO IMPANTANATI IN UNA LOGORANTE GUERRA D'ATTRITO - I MILIZIANI DELLA COMPAGNIA WAGNER HANNO PRESO IL CONTROLLO DELLA CENTRALE A CARBONE DI VUHLEHIRSKA…