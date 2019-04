TELEFONO SKY – IL COLOSSO DELLA TV SATELLITARE VUOLE BUTTARSI SULLA TELEFONIA E PREPARA UN’OFFERTA INTEGRATA TRA CONTENUTI PER L’ITALIA, COME FA GIÀ NEL REGNO UNITO E COME FA DEL RESTO IL NUOVO PROPRIETARIO COMCAST NEGLI USA – E NON A CASO AL POSTO DI ZAPPIA COME AD POTREBBE ARRIVARE MAXIMO IBARRA, CHE HA GUIDATO PER ANNI WIND