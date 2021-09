L’IRA DI IDA – SEI PERSONE SONO MORTE NEL NORDEST DEGLI STATI UNITI DURANTE IL PASSAGGIO DELL’URAGANO IDA - NEW YORK È ALLAGATA, LA METROPOLITANA È FERMA E GLI ABITANTI SONO STATI INVITATI DALLE AUTORITÀ A NON USCIRE DI CASA – IL GOVERNATORE KATHY HOCHUL, CHE HA SOSTITUITO ANDREW CUOMO DA APPENA 8 GIORNI, HA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA: “CI HA COLPITO IN UN MODO CHE NON ERA PREVEDIBILE…” - VIDEO: IN METROPOLITANA IL MACCHINISTA APRE LE PORTE NONOSTANTE LA CASCATA D'ACQUA

Almeno sei persone sono morte nelle ultime ore nel nordest degli Stati Uniti a causa delle inondazioni provocate dalla coda dell'uragano Ida. Secondo quanto riportano i media locali, una persona è morta nel New Jersey, una nel Maryland e quattro nella città di New York.

Come riportato in precedenza, la vittima del New Jersey era un uomo sulla settantina che è annegato oggi a Passaic dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto sopraffatta dall'acqua. Poche ore prima un 19enne era deceduto nel Maryland quando il fiume Rock Creek ha rotto gli argini inondando numerosi palazzi e costringendo 200 persone ad abbandonare una sessantina di appartamenti.

A New York City sono decedute durante la notte quattro persone rimaste intrappolate nei locali seminterrati delle loro abitazioni: le vittime sono un 66enne, una donna sulla quarantina, un 22enne e un'altra donna di 45 anni

New York è allagata, la metropolitana è ferma e gli abitanti sono stati invitati dalle autorità a non uscire di casa: l’uragano Ida ha colpito la città in un modo che secondo il governatore Kathy Hochul, che ha sostituito Andrew Cuomo da appena 8 giorni, «non era prevedibile», come ha spiegato alla Cnn dopo aver dichiarato lo stato di emergenza.

Anche il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato l’emergenza per la città, invitando tutti a rimanere a casa mentre molte linee elettriche sono saltate. Le condizioni delle strade, ha dichiarato su Twitter, sono «pericolose». «Se stai pensando di uscire, non farlo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidare», ha scritto il sindaco.

L'uragano Ida ha colpito gli Stati Uniti con venti fortissimi e piogge torrenziali. A New York in particolare si sono verificate inondazioni che hanno provocato danni e scene da film nelle stazioni della metropolitana. Ne è una dimostrazione questo video, girato da un cittadino alla fermata Jefferson Street a Brooklyn. Una vera e propria cascata d'acqua è caduta sui binari, ma nonostante la situazione di pericolo il macchinista ha comunque effettuato la fermata e ha aperto le porte del convoglio, con le persone che per scendere hanno dovuto inevitabilmente bagnarsi.

