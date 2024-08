L’IRAN ATTACCHERÀ ISRAELE LUNEDÌ: È QUANTO SI ATTENDONO GLI USA E LO STATO EBRAICO – NELLA NOTTE HEZBOLLAH SI È PORTATO AVANTI: IL “PARTITO DI DIO” LIBANESE HA LANCIATO DECINE DI RAZZI SUL NORD DI ISRAELE E UNO È RIUSCITO A BUCARE LO SCUDO DELL’IRON DOME, FINCHÉ L’AERONAUTICA ISRAELIANA NON È RIUSCITA A COLPIRE IL LANCIATORE

Media, 'per Usa e Israele l'Iran attaccherà lunedì'

(ANSA) - Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell'Iran lunedì. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

Hezbollah, 'lanciati decine di razzi contro Israele'

(ANSA-AFP) - Hezbollah ha annunciato di aver lanciato "decine" di razzi contro Israele.

Idf, decine di razzi dal Libano sul nord di Israele

(ANSA) - L'Idf, le forze armate israeliane hanno reso noto che "decine di razzi sono stati lanciati dal Libano contro le comunità nel nord di Israele" e che "la maggior parte dei razzi è stata intercettata". Lo riporta Haaretz.

Israele, razzo caduto a Beit Hillel nel nord, nessuna vittima

(ANSA) - "Circa 30 razzi sono stati lanciati verso le comunità nel nord di Israele, uno dei quali è atterrato a Beit Hillel". Lo ha riferito l'Idf, precisando che "la maggior parte dei razzi è stata intercettata, mentre altri sono atterrati in aree aperte". Secondo le forze armate israeliane "non si sono registrate vittime".

Israele, 30 razzi dal Libano, colpito lanciatore Hezbollah

(ANSA) - l'Aeronautica militare israeliana "ha colpito il lanciatore di Hezbollah" nel sud del Libano da cui sono partiti nella notte "circa 30 razzi" che hanno attraversato il confine, "la maggior parte dei quali è stata intercettata": lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram. Inoltre, sono state colpite altre infrastrutture terroristiche nell'area di Marjaayoun, sempre nel sud del Libano, e sono stati sparati colpi di artiglieria per "rimuovere minacce" nella zona di Odaisseh.

Estratto dell’articolo di Fabiana Magrì per “La Stampa”

Toccata e fuga. I capi del Mossad e dello Shin Bet, David Barnea e Ronen Bar, sono andati al Cairo e rientrati in Israele nell'arco di 24 ore. I negoziati restano in alto mare, inutile la presenza prolungata di una delegazione israeliana senza preciso mandato. In queste ore gli interlocutori della regione hanno la testa altrove.

Da un lato, agli ultimi tentativi di disinnescare la tensione. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha avvisato Israele e Stati Uniti - definendoli «coloro che sono dietro» allo Stato ebraico - di attendersi «la nostra inevitabile risposta» alle uccisioni di Fuad Shukr, alto comandante del movimento sciita, e Ismail Haniyeh, capo politico all'estero della fazione islamica di Gaza. Ci prova l'Egitto a mediare, anche su questo fronte. Il ministro degli Esteri Badr Abdelatty ha sentito l'omologo libanese Abdallah Bou Habib e gli ha espresso «profonda preoccupazione per il ritmo pericolosamente crescente dell'escalation» nella regione. Anche l'Iran e Hamas hanno giurato vendetta.

[…] una risposta muscolare si ritiene inevitabile. Se così non fosse, ha spiegato Ali Vaez, direttore dell'International Crisis Group, la percezione che gli ayatollah non siano in grado «di proteggere la patria né gli alleati chiave potrebbe essere fatale per il regime iraniano, perché fondamentalmente segnalerebbe ai nemici che, se non riescono a rovesciare la Repubblica islamica, possono decapitarla». E allora, è bene alzare i livelli di guardia.

Il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin, dopo la telefonata di venerdì con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, ha ordinato l'invio di un ulteriore squadrone di caccia F-22 e un numero imprecisato di incrociatori e cacciatorpedinieri della Marina in grado di intercettare missili balistici. Alcune navi già dispiegate nel Mar Mediterraneo occidentale si stanno spostando più a Est, verso le coste israeliane. Il gruppo anfibio Uss Wasp, con 30 aerei ed elicotteri e 4.500 marines, è operativo nell'area orientale del bacino.

La portaerei Theodore Roosevelt, equipaggiata con circa 40 aerei d'attacco F/A-18 Super Hornet e F-35, sta navigando nei pressi del Golfo Persico. Austin ha ordinato «modifiche alla postura militare» per migliorare la protezione delle proprie forze e aumentare il supporto alla difesa di Israele, ha spiegato la portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. Il 13 aprile l'Iran lanciò più di 300 droni e missili contro Israele. Pochi riuscirono a bucare la rete difensiva dei jet dell'aeronautica militare statunitense di stanza in Giordania e in Arabia Saudita, in coordinamento con i caccia francesi, giordani e britannici. I danni furono contenuti.

Questa volta si tengono d'occhio anche le mosse degli alleati per procura della Repubblica islamica. L'Istituto statunitense per lo Studio della Guerra ha segnalato che milizie irachene sostenute dall'Iran hanno schierato combattenti nella Siria orientale e spostato equipaggiamento pesante e lanciarazzi. Hezbollah avrebbe invece evacuato preventivamente i suoi uomini dalle roccaforti nella periferia sud di Beirut e i rifornimenti degli equipaggiamenti militari in aree più lontane dalla capitale libanese.

È come se fosse scattato un conto alla rovescia a tempo indeterminato. L'unica certezza è in un avvertimento delle Guardie della Rivoluzione: la vendetta di Teheran sarà «severa» e si consumerà nei «tempi, nei luoghi e nei modi appropriati». […]

