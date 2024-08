10 ago 2024 10:40

L’IRAN SBRAITA E MINACCIA ISRAELE MA NON SA CHE FARE – A TEHERAN SI CONFRONTANO I FALCHI, CHE CHIEDONO UNA RITORSIONE IMMEDIATA PER L’OMICIDIO A TEHERAN DEL CAPO DI HAMAS ISMAIL HANIYEH, E I MODERATI CHE INVOCANO “PAZIENZA STRATEGICA”, CIOE’ COLPIRE NEL MOMENTO OPPORTUNO – GLI AYATOLLAH SCEGLIERANNO UN’AZIONE MASSICCIA O SELETTIVA? TRA LE IPOTESI C’E’ QUELLA DI COLPIRE ISRAELE ALL’ESTERO, MAGARI NEI CENTRI DEL MOSSAD NEL KURDISTAN IRACHENO (GIÀ PRESI DI MIRA IN PASSATO) E IN AZERBAIGIAN (MA SI APRIREBBE UN FRONTE SERIO CON BAKU, CON RAPPORTI TESI DA TEMPO)