L’ITALIA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI – SCENE APOCALITTICHE A MONTEFORTE IRPINO, IN PROVINCIA DI AVELLINO: A CAUSA DI UN VIOLENTO NUBIFRAGIO DALLA MONTAGNA È VENUTO GIÙ UN FIUME DI FANGO CHE HA TRAVOLTO TUTTO QUELLO CHE HA TROVATO, TRAVOLGENDO DIVERSE AUTO E ALLAGANDO LE STRADE – L’INCUBO DELL’ALLUVIONE DI DUE ANNI FA E LA NUOVA ALLERTA METEO PER OGGI - VIDEO

Alluvione a #MonteforteIrpino in provincia di #Avellino. Il sindaco Giordano tramite i Social invita la popolazione a non uscire di casa ?!!?@TgrRai @TgrRaiCampania pic.twitter.com/DBnPQW9aXT — Antonello Perillo (@anperillo) August 9, 2022

Da www.today.it

fiume di fango a monteforte irpino 4

"Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale".

Così parlava su Facebook ieri pomeriggio il sindaco di Monteforte Irpino (Avellino) Costantino Giordano, dopo il violento nubifragio che ha colpito il comune Irpino martedì pomeriggio. Un fiume di fango è venuto giù dalla montagna ed ha travolto diverse auto nella parte alta della città. Strade allagate ma nessun danno, invece, nella parte bassa del paese.

Monteforte Irpino: foto e video

A Monteforte Irpino diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per evacuare persone, tra cui alcune con disabilità, rimaste bloccate per il fango all'interno delle proprie abitazioni e per il taglio di piante pericolanti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati in auto e soccorsi dai vigili del fuoco. Inoltre diverse auto sono state sommerse o trascinate via dall'acqua. Non si registrano feriti.

fiume di fango a monteforte irpino 2

"Ho sentito il sindaco di Monteforte Irpino per gli aggiornamenti sulla situazione verificatasi a seguito dei violenti temporali del pomeriggio. Apprezzamento - ha dichiarato il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca - è stato espresso per il tempestivo intervento della Protezione Civile, dei volontari, di Sma e Comunità Montana. Si continua a lavorare. Nelle prossime ore, non appena risolta l'emergenza, concorderemo gli interventi necessari che la Regione è pronta a mettere in campo". Sui social circolano video impressionanti:

fiume di fango a monteforte irpino 3

Si lavora incessantemente a Monteforte Irpino, dove a seguito di violenti temporali le strade sono state attraversate da una colata di acqua e fango che ha causato gravi danni, le stime precise si potranno fare nei prossimi giorni.

"Un problema certamente non nuovo in questo territorio e che, oggi, si è riproposto con indicibile violenza - scrive AvellinoToday - Dopo il caldo torrido durato più di due mesi. Dopo una lunga siccità, le prime piogge sarebbero state di forte violenza ed avrebbero inciso, non poco, sul dissesto idrogeologico che, purtroppo, grava su diversi comuni della Campania e della provincia di Avellino.

Andrà quantificata la reale portata dei danni nel centro storico, che rischia di rivivere i tragici giorni dell'alluvione passata di due anni fa. Alle associazioni del territorio con il coordinamento della Protezione civile regionale si sono aggiunte quelle di altri comuni. Complessivamente sono impegnati 70 volontari, con mezzi speciali, 12 idrovore, torri faro.

Ancora allerta meteo oggi 10 agosto

fiume di fango a monteforte irpino 1

La Protezione Civile della Campania ha infatti emanato un nuovo avviso di criticità meteo sempre per piogge e temporali e sempre di colore Giallo anche per la giornata del 10 agosto: sarà valido dalle 12 alle 21 di mercoledì, sull'intero territorio regionale.

Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi.

fiume di fango a monteforte irpino 5

Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La Protezione Civile della Regione Campania "raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi".

fiume di fango a monteforte irpino 6 fiume di fango a monteforte irpino 7