DANIKA MORI VIDEO

https://bit.ly/35cZt4i

Comunicato Stampa

PORNHUB INSIGHTS - RAPPORTO SUL 2019

Pornhub, la principale piattaforma web d’intrattenimento per adulti ha pubblicato oggi il Report Annuale 2019. Il sito durante l’anno ha ricevuto oltre 42 miliardi di visite, con una media di 115 milioni di visite giornaliere.

danika mori 11

L’Italia risulta essere il 7° paese al mondo in termini di traffico, guadagnando una posizione rispetto al 2018. Roma e Milano si posizionano inoltre tra le 20 città al mondo che effettuano più accessi - rispettivamente all’11esimo e 14esimo posto (in vetta troviamo New York, Londra e Parigi).

PORNHUB INSIGHTS - RAPPORTO SUL 2019 2

In Italia il 70% dei visitatori è di sesso maschile e il 30% di sesso femminile, e il tempo medio speso per una visita sul sito è di 10 minuti e 5 secondi.

rocco siffredi 2

In termini di età, il traffico dal Bel Paese è così suddiviso: il 15% dei visitatori ha tra 18 e 24 anni, il 30% tra 25 e 34 anni, il 22% tra 35 e 44 anni, il 16% tra i 45 e i 54 anni, e il restante 17% oltre i 55 anni.

PORNHUB INSIGHTS - RAPPORTO SUL 2019 1

Per quanto riguarda i device utilizzati per accedere a Pornhub, in Italia il 76% delle visite avviene tramite smartphone (+12% rispetto all’anno scorso), il 17% da desktop e il 7% da tablet.

Le ricerche più effettuate in Italia nel 2019 sono state: Milf, Italiano e Amatoriale Italiano, ritroviamo gli stessi contenuti in maniera speculare nelle categorie più viste (Italian, Amateur, Mature e Milf). Uno dei termini che è cresciuto di più nelle ricerche è Dialoghi Italiano, salito di 28 posizioni nella classifica rispetto all’anno scorso.

danika mori 5

In vetta alle ricerche che hanno definito il 2019 a livello global c’è il termine Amateur, e tra le 20 pornostar più viste al mondo su Pornhub troviamo proprio l’attrice porno amatoriale italiana Danika Mori. La festività ad aver causato il maggior calo di traffico nel 2019 è stata la Festa della Repubblica (2 giugno) con un -11%, mentre l’evento televisivo che ha creato la più alta oscillazione delle visite è stato Sanremo , -5%.

valentina nappi

Pornhub:

Fondato nel 2007, Pornhub è il principale sito gratuito di streaming di video per adulti ad- supported, che offre ai visitatori la possibilità di caricare e condividere i propri video. Con oltre 6 milioni di video e 120 milioni di visitatori giornalieri, Pornhub è davvero il miglior sito per adulti del mondo. Pornhub ha costruito la più grande community per adulti, con oltre 10 milioni di iscritti, offrendo ai membri della community una divertente e sofisticata esperienza social direttamente sul sito, completa di messaggistica, foto, achievement badges e molto altro ancora.

la pubblicita' di amica chips con rocco siffredi 14 valentina nappi selfie queen kong rocco siffredi martina smeraldi in azione 8 valentina nappi selfie 3 martina smeraldi anastasia brokelyn valentina nappi selfie 4 malena selfie (2) lady blue rocco siffredi set malena selfie (1) isvn io sono valentina nappi 5 ph.francesca.ricciardi malena2 hd foto francesca ricciardi backstage film rocco siffredi e malena (4) malena pubblico foto francesca ricciardi (1) malena pubblico foto francesca ricciardi (2) malena pubblico foto francesca ricciardi (3) malena pubblico foto francesca ricciardi (4) malena spettacolo foto francesca ricciardi (2) malena spettacolo foto francesca ricciardi (3) ph.francesca.ricciardi malena1 martina smeraldi ig soldi ph.francesca.ricciardi malena.festa.sera.03 ph.francesca.ricciardi malena.unicorno.01 martina smeraldi lato b martina smeraldi lesbian kiss martina smeraldi selfie valentina nappi instagram kayden kross valentina nappi (11) danika mori 17 massage porn valentina nappi valentina nappi instagram (2) TRUMP SU PORNHUB danika mori 3 TRUMP SU PORNHUB 1 il discorso di conte contro salvini su pornhub benito mussolini su pornhub danika mori 18 danika mori 19 danika mori danika mori 20 danika mori 1 danika mori 2